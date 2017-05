Washington Post: Donald Trump a dezvăluit Rusiei informaţii CLASIFICATE/ Un consilier al Casei Albe NEAGĂ

Donald Trump, preşedintele Statelor Unite, a dezvăluit informaţii clasificate în cursul întrevederii pe care a avut-o săptămâna trecută cu Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, şi cu ambasadorul rus Serghei Kislyak, afirmă foşti şi actuali oficiali americani citaţi de cotidianul Washington Post.

Donald Trump i-a primit pe 10 mai la Casa Albă pe Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, şi pe ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Serghei Kislyak.



Potrivit unor foşti şi actuali oficiali americani, Donald Trump a început să discute detalii despre o ameninţare de tip terorist reprezentată de reţeaua Stat Islamic (IS) asociată transportării laptop-urilor la bordul avioanelor de pasageri. În acest mod, Donald Trump ar fi dezvăluit informaţii clasificate şi ar fi periclitat o sursă esenţială de informaţii despre organizaţia fundamentalistă sunnită Stat Islamic, activă în principal în Siria şi Irak.



Informaţiile dezvăluite de Donald Trump oficialilor ruşi fuseseră oferite serviciilor de spionaj americane de o naţiune aliată a Statelor Unite, prin intermediul unui acord de schimb de date clasificate, considerate atât de sensibile încât detaliile nu le sunt transmise altor aliaţi occidentali şi sunt restricţionate chiar şi în cadrul Administraţiei de la Washington, au explicat pentru cotidianul The Washington Post, sub protecţia anonimatului, foşti şi actuali oficiali americani.



Naţiunea aliată care a oferit Statelor Unite aceste informaţii nu a acordat permisiunea transmiterii acestor materiale Rusiei, iar decizia lui Donald Trump periclitează cooperarea cu un aliat care are date esenţiale despre organizaţia teroristă Stat Islamic. După întâlnirea lui Donald Trump cu Serghei Lavrov şi Serghei Kislyak, oficiali de la Casa Albă au încercat să limiteze daunele provocate, adresându-se Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA) şi Agenţiei pentru Siguranţa Naţională (NSA).



Statele Unite au semnalat săptămâna trecută că analizează posibilitatea interzicerii transportării laptop-urilor în cabinele avioanelor de pasageri, din cauza riscurilor teroriste.



"Este vorba de informaţii puternic codificate; Donald Trump a dezvăluit ambasadorului Rusiei mai multe informaţii decât le transmitem aliaţilor", a explicat un oficial bine informat citat de ziarul The Washington Post.



Dezvăluirile intervin în contextul în care Donald Trump este vizat de o serie de presiuni politice şi juridice din cauza contactelor cu Moscova. Săptămâna trecută, preşedintele SUA l-a destituit pe directorul FBI, James Comey, în timp ce acesta coordona o investigaţie vizând legături ale unor apropiaţi ai lui Donald Trump cu Rusia în campania electorală.



La o zi după demiterea lui James Comey, Donald Trump i-a primit în Biroul Oval pe Serghei Lavrov şi pe Serghei Kislyak. În cursul discuţiilor, liderul SUA a început să le ofere oficialilor ruşi detalii despre riscurile teroriste care au ca sursă reţeaua Stat Islamic şi asociate utilizării calculatoarelor portabile la bordul avioanelor.



Preşedinţia SUA respinge acuzaţiile



Pentru orice membru al instituţiilor guvernamentale americane, discutarea unor astfel de date în detaliu cu un potenţial adversar ar fi un lucru ilegal. În calitatea de preşedinte, Donald Trump are autoritatea de a declasifica documente. Preşedinţia SUA susţine că nu a fost transmisă nicio informaţie clasificată Rusiei.



"Preşedintele şi ministrul rus de Externe au discutat despre ameninţările obişnuite generate de organizaţii teroriste, inclusiv despre cele din domeniul transportului aerian", afirmă Herbert McMaster, consilierul prezidenţial pentru Siguranţă Naţională, care a asistat la întrevedere. "Nu s-a discutat deloc despre surse ale serviciilor sau despre metode, nici despre operaţiuni militare despre care să nu se ştie deja la nivel public", susţine consilierul lui Donald Trump.



Agenţia Centrală pentru Informaţii (CIA) şi Agenţia pentru Siguranţă Naţională (NSA) au refuzat să facă vreun comentariu pe această temă.



Însă mai mulţi foşti şi actuali oficiali americani au exprimat preocupare în legătură cu modul în care Donald Trump gestionează informaţiile sensibile.



"Este destul de şocant. Trump pare să fie destul de neglijent şi nu conştientizează gravitatea lucrurilor cu care are de-a face, mai ales în cazul informaţiilor sensibile şi problematicii siguranţei naţionale", a declarat un fost oficial american care are legături cu actuali membri ai Administraţiei de la Washington.



