WOW! 2 săptămâni până la „revoluție”. Wipe Out, festivalul care renaște turismul cultural din Moldova

Un spațiu industrial abandonat ce emană mai multă libertate decât orice local luxos, sunet pe care mai mult îl trăiești decâ îl auzi și o experiență vizuală fără precedent. Asta promite Wipe Out, un festival de muzică electronică pe care nu ne temem să-l numim o adevărată revoluție culturală, scrie moldNova.eu.

Wipe Out se anunță a fi un partizan al evoluției și revoluției în lumea culturală. Vorbim despre un festival organizat într-un spațiu imens și non-conformist care își propune să ofere participanților o experiență muzicală deplină. Organizatorii vorbesc despre conceptul evenimentului ca fiind unul inedit și axat pe promovarea țării, atragerea turiștilor și mai cu seamă pe ideea de a valorifica spațiile abandonate din Chișinău.

„Participanții vor descoperi o parte a orașului pe care nu o cunoșteau. Vorbim despre un spațiu unde lumea se va simți lejer, unde nu avem bariere de vestimentație, limbaj, concepții. Fără lux, fără opulență, doar muzică de o calitate incontestabilă și dans. Acestea sunt elementele pe care mizăm” – Eugenia Boldescu, co-fondator al festivalului Wipe Out și managerul proiectului.

Ce înseamnă brandul Wipe Out

Muzica electronică livrată de Wipe Out este o muzică venită din underground pe care „trebuie să o cauți ca să o găsești”. Mișcarea underground, atât de ferită de ochii și auzul maselor, are în cazul festivalului Wipe Out un scop strategic ambițios. „Promovarea turismului cultural în Republica Moldova. Asta este ceea ce dorim. Nu este un secret că suntem cea mai săracă țară din Europa de Est. Chiar și acum lumea din Occident când aude despre Moldova are impresia că nu avem electricitate. Ei bine, nu numai că avem electricitate, dar avem ambiția de a crea un brand: Wipe Out”, povestește CMO al festivalului.

Brandul Wipe Out se vrea a fi o platformă de networking bazat pe cultură. „Un cluster cultural care va atrage turiști și tineri din diferite segmente sociale, cu diferite interese, dar cu o predilecție comună către arta audio-vizuală. În afară de un spectacol audio-vizual, participanții la Wipe Out vor întâlni o droaie de tineri profesioniști și lideri de opinie cu care vor interacționa”, argumentează organizatorii evenimentului.

2 săptămâni până la „revoluție”

Așadar, echipa care a gândit conceptul festivalului Wipe Out își propune să revitalizeze și să ofere un nou format festivalurilor muzicale din țară.

Cine sunt cei care muncesc pentru revoluția culturală care se va produce în exact 2 săptămâni, pe 15 septembrie, istoria locației unde se va întâmpla magia, artiștii care vor evolua pe cele trei scene ale festivalului și alte detalii curioase veți afla într-o serie de materiale dedicată experienței Wipe Out.



moldNova.eu