WP: Rusia găsește tinerii pasionați de arme din toată lumea și îi… îndoctrinează

„Fosta superputere, strâmtorată la capitolul resurse, încercând să recâștige pe bani puțini influența de altadata, nu se limitează în a angaja doar troli de rețea“ – scrie cronicarul The Washington Post, Anne Applebaum.

Ma există un stoc low-cost „de tineri”, care sunt pasionați de arme, camuflaj, judo și de jocuri militarizate în păduri. Rusia a arătat un interes mai mult decât binevoitor față de jucătorii de airsoft și membrii cluburilor de arte marțiale din Letonia și Estonia -țări în care sunt mulți vorbitori de limbă rusă, sustine Applebaum.

Instructori din Rusia, cu legături în forțele militare, și chiar foști membri ai forțelor speciale s-au alăturat unor astfel de cluburi in aceste țări, unde predau ceea ce un observator a numit “tactici ale unităților mici” – remarca autoarea.





Aceste cluburi de lupte invata un anumit sistem de abilități practice de arte marțiale rusești, tehnici de „sufocare“ și alte forme de arte martiale. Desigur, – spune jurnalista, acestea sunt grupuri mici în țări care sunt în general pașnice. Mult mai grav aspect priveste știrile aparute recent despre mercenari ruși care ar fi creat o unitate paramilitară în Bosnia, pentru a sprijini pe liderul separatiștilor sârbi.

„Am putea ignora aceste cazuri, considerandu-le singulare și nesemnificative, dacă nu am ști că Rusia are experiență în utilizarea grupărilor paramilitare, cu care – alături de dezinformare, practici de coruptie și alte tactici – destabilizeaza vecinii sai. Ocupația Crimeei s-a efectuat cu “omuleti verzi” – soldați ruși în uniforme fără însemne militare. Dar localnicii, care dintr-o dată au devenit „separatiști“ în estul Ucrainei, au ieșit dintr-un mediu militarizat mult mai obscur“, – subliniază Applebaum.

Tacticile pe care Rusia le exerseaza în Ucraina și Moldova, adesea sunt replicate în Occident. Jurnalista amintește de stirea din decembrie aparuta in The New York Times, potrivit căreia un activist al Asociației Naționale a Armelor (NRA) din SUA, Paul Erickson, i-a scris lui Trump la sediul de campanie și îl informa ca dezvoltă un canal neoficial de comunicare cu Kremlinul. Potrivit McClatchy, „FBI investigheaza deja daca nu cumva agentii rusi au finantat in mod secret campania Trump prin intermediul Asociatiei Nationale de Arme”.

„Dacă am fi fost în 2015, am putea crede ca totul este o glumă, dar, în 2016, Kremlinul a desfasurat in SUA o campanie neobrazata de dezinformare în ”spirit ucrainean” și, practic, nu a plătit pentru asta. În 2018 – sau 2028 – probabil, Kremlinul va începe să experimenteze o tactică „ucraineană” mai dura, conchide ziarista.