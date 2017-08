WTA anunță BOMBA ANULUI: Simona Halep a urcat pe primul loc în lume și poate rămâne acolo și după US Open în anumite condiții

Bătaia încasată în faţa rusoaicei Maria Şarapova în primul tur de la US Open ar putea fi cu noroc pentru Simona Halep. Românca este pe primul loc în clasamentul WTA live.

Ierarhia momentului a fost stabilită în urma retragerii punctelor aferente participării jucătoarelor la ediţia 2016 a US Open. Halep are 5.985 de puncte, după ce a pierdut cele 420 de puncte câştigate anul trecut, când a ajuns în sferturile de finală la Flushing Meadows. În acest clasament “live”, românca este urmată de spaniola Garbine Muguruza, cu 5.800 (a pierdut 60 de puncte), de ucraineanca Elina Svitolina, cu 5.410 puncte (-120 puncte) şi de actualul lider, finalista ediţiei trecute Pliskova, cu 5.100 puncte (-1.290 puncte). Germana Angelique Kerber, câştigătoarea de anul trecut de la New York a căzut de pe locul 6 pe locul 12, cu 3.156 de puncte.

Următorul clasament oficial va fi dat publicităţii la 11 septembrie şi va include rezultatele obţinute de jucătoare la actuala ediţie a US Open. Opt sportive pot deveni lider WTA în funcţie de performanţele de la New York, anunţă libertatea.ro.





În ciuda celei de-a șaptea înfrângeri din tot atâtea meciuri suferită în fața Mariei Sharapova, Simona Halep va deveni numărul 1 WTA la sfârșitul US Open dacă se îndeplinesc, cumulat, următoarele condiții: Garbine Muguruza nu ajunge în optimi, Elina Svitolina nu ajunge în semifinale, Karolina Pliskova nu ajunge în finală, iar Caroline Wozniacki, Svetlana Kuznețova, Venus Williams sau Johanna Konta nu câștigă trofeul, mai spune sursa citată.