ZdG: CNA – fabrică de lux şi milionari pe banii rudelor

La Centrul Naţional Anticorupţie se trăieşte pe picior mare. Cu salarii lunare de circa 20 de mii de lei, majoritatea şefilor din cadrul instituţiei abilitate să combată corupţia conduc bolizi de lux şi locuiesc în case sau apartamente spaţioase, care costă milioane de lei, transmite zdg.md

Deşi într-un spot anticorupţie, realizat la comanda Centrului, se spune că, de fapt, „corupţie e atunci când casa e înscrisă pe soacră, maşina pe cumnat, când eşti nevoit să ascunzi tot ce ai agonisit”, o parte dintre angajaţii instituţiei conduc maşini care nu sunt înregistrate pe numele lor, iar unii dintre ei nici măcar nu le înscriu în declaraţiile de avere şi interese.

ZdG a scanat declaraţile de avere şi interese depuse de angajaţii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) în ultimii ani şi vă prezintă averile deţinute de aceştia, cele declarate, dar şi cele pe care angajaţii instituţiei au evitat să le indice în declaraţii.





Hyundai Tucson din 2016 şi creditele lui Zumbreanu



Bogdan Zumbreanu, şeful Direcţiei urmărire penală din cadrul CNA, care a avut în 2016 un salariu lunar de aproximativ 17 mii de lei (206 mii de lei pe an), a obţinut alţi 7 mii de euro (140 de mii de lei) cu prilejul zilei de naştere a copilului. În acelaşi an, Zumbreanu raportează că a obţinut 15 mii de euro (300 de mii de lei) după rezilierea contractului de leasing pentru un automobil Hyundai Tucson, pe care-l achiziţionase în 2014. Cu un an mai devreme, la ziua sa de naştere, Zumbreanu a primit cadou o armă, cu o valoare de 149,5 mii de lei. Irina, soţia sa, de profesie medic stomatolog, a avut în 2016 venituri de 1710 lei de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Aceasta a primit alţi 29 de mii de lei din indemnizaţia pentru naşterea copilului. În 2016, Zumbreanu, în urma unui contract de leasing semnat cu „BS-Leasing Grup”, a procurat, direct din salon, un Hyundai Tucson, fabricat în acelaşi an. Suma contractului de leasing este de 22,2 mii de euro, rata dobânzii de 8,9%, banii urmând să fie returnaţi până în 2019.

Soţii Zumbreanu sunt proprietarii unui apartament de 104 m.p., cumpărat în 2013 cu ajutorul unui credit ipotecar în valoare de 980 de mii de lei, acontat de la Victoriabank cu o rată a dobânzii de 8%, rată similiată cu cea a unui credit luat, tot în 2013, tot de la Victoriabank, de către preşedintele R. Moldova, Igor Dodon. Şeful de Direcţie de la CNA mai are o cotă de 1/5 dintr-un alt apartament, privatizat de familia sa în 1999, în sectorul Ciocana din Chişinău. Bunul este gestionat de Bogdan Zumbreanu împreună cu părinţii săi, Feodot şi Victoria Zumbreanu. În prezent, părinţii lui Bogdan Zumbreanu deţin licenţe de avocat. Tatăl şefului de Direcţie de la CNA s-a judecat în 2012-2014 cu Banca de Economii a Moldovei, cerând despăgubiri morale de 200 de mii de lei, după ce instituţia financiară nu şi-ar fi onorat atribuţiile. În 2014, Curtea Supremă de Justiţie, printr-o decizie irevocabilă, a decis ca tatăl lui Bogdan Zumbreanu să primească o mie de lei ca şi prejudiciu moral şi alţi 4 mii de lei – prejudiciu material, scrie zdg.md

Soacra afiliată politic a şefului Direcţiei urmărire penală a CNA

Socrii lui Bogdan Zumbreanu activează în domeniul medicinei, soacra acestuia cochetând şi cu politica. Iurie Serbulenco, socrul şefului de Dircecţie de la CNA, este medic chirurg-proctolog la Spitalul Internaţional Medpark. Anterior, acesta a exercitat funcţia de şef adjunct al Spitalului Ministerului Afacerilor Interne. Aliona Serbulenco, soacra lui Zumbreanu, a fost, până la reformarea Guvernului, viceministră a Sănătăţii. Ea a candidat la funcţia de secretar general de stat la Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, dar nu a promovat concursul. Serbulenco este membră a Partidului Democrat din Moldova (PDM). Conform informaţiilor de pe site-ul formaţiunii politice conduse de Vladimir Plahotniuc, Serbulenco face parte din Consiliul Naţional Politic al PDM şi din Organizaţia municipală Chişinău a formaţiunii. În 2013, Serbulenco era prezentată de partid drept şefa Departamentului pentru Sănătate din cadrul formaţiunii.

