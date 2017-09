Zece români, interdicție de a intra în Muntenegru, înainte de meciul de luni al echipei naționale. Daum: Sunt concentrat pe performanța echipei, nu pe demisie

Zece români nu au putut intra în Muntenegru, din cauză că numele lor apar pe o listă cu huligani. Deși unii dintre ei mergeau în vacanță, vameșii muntenegreni au fost de neclintit, potrivit Mediafax.



Vameşii muntenegreni au refuzat accesul a 10 români, pe motiv că ar fi huligani, potrivit unui comunicat oficial remis de gruparea Uniţi Sub Tricolor. Printre persoanele care s-au confruntat cu probleme se află şi două familii care şi-au luat bilete de vacanţă la Marea Adriatică. Astfel, bărbaților nu li s-a permis accesul în Muntengru, dar familiile lor au putut intra în țară.

„Zece cetăţeni români nu sunt lăsaţi să intre în Muntenegru, la graniţa cu Serbia. Între ei sunt şi două familii care îşi cumpăraseră sejururi pe litoralul Mării Adriatice. Deşi în România nu figurează pe listele persoanelor interzise la competiţiile sportive, vameşii muntenegreni le refuză accesul pe motiv că ar figura pe o listă de potenţiali huligani. Contactaţi telefonic la numărul de urgenţe a ambasadei din Podgorica, reprezentanţii statului român spun că nu este datoria lor şi opţiunea de a permite sau nu accesul în Muntenegru aparţine în totalitate statului gazdă. Cetăţenii români, Răzvan C, Matei A, Şerban A, Cătălin G, Cristian D, Liviu A, Coralia L, Andreea V, Cristian M stau deja de cinci ore la graniţa de intrare în Muntenegru, cu biletele turistice în buzunar", susţin cei de la Peluza Uniti sub Tricolor, într-un comunicat oficial.





Înaintea meciului România - Muntenegru, selecționerul Christoph Daum a declarat că nu s-a gândit la varianta demisiei.

„Sunt mai mult concentrat pe performanţa sportivă, nu pe demisie. Aud această întrebare de jumătate an, mi-a crescut barba de când o aud. Cred că ar trebui să ne concentrăm pe rezultatul de mâine. Insist ca jucătorii să-şi asume responsabilite şi asta înseamnă şi să-şi asume responsabilitatea. Suntem un grup, dar nu înseamnă nu întotdeauna împărţim aceeaşi opinie, e normal. Fiecare jucător are libertatea lui de expresie. Cred că Alex Maxim este un tip foarte emoţional. A fost multă presiune asupra echipei, dar şi asupra lui. A vrut să facă diferenţa şi a făcut-o. Fotbalul este emoţie, nu este uşor să păstrezi totul sub control”, a declarat Daum, într-o conferință de presă.

După şapte etape disputate în preliminariile pentru Campioantul Mondial din 2018, România ocupă locul patru în Grupa E, cu nouă puncte. Muntenegru şi Armenia împart poziţia secundă, cu câte 13 puncte, iar lider este Polonia cu 16. România va juca luni cu Muntenegru, la Podgorica, de la ora 21:45.