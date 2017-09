Zeci de localități rămân astăzi fără energie electrică. Care sunt ele

Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că miercuri, 6 septembrie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Alexandru Negru Vodă 66/4, Danubius 36-50, 45-57, Sarmizegetusa 75, 77, 77A, 87, Tiras 1-47, 2-66 - în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Agricultorilor, Gheorghe Asachi, Ion Neculce, Ismail, Iurie Gagarin, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu 2, Muncesti, Nicolae Testemiţeanu, Nicolae Titulescu, Sfîntul Nicolae, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Toamnei , Unirii - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. Anatol Corobcianu, Chisinaului, Ciocîrlia, Crimeia, Hristo Botev, Mesager , Mircea Cel Bătrân, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Victoriei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00





3. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Bariera Sculeni 38, str-la Bariera Sculeni 7, 20-48, 23, Basarabilor 37, Călăraşi 78, Milano 5-19, 58-68, Torino 1-29, 2-14 - în intervalul de timp între 09:10 - 19:00

str. Calea Ieşilor 11/3, I. Neculce 1, 1/1, 1/2, 3, 3/2, 5, Milano 1A, P. Ştefănucă 12, 13 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. Gr. Alexandrescu 4, 7, 15, 999, Ghioceilor 1 - în intervalul de timp între 14:00 - 17:00

str. Aluniş 2-12, 7, Bisericii 1-5, 2-16, Dragomirna 36, Humuleşti 15-23, 18-24, Porumbrele 2, 14-50, Roşiori 16-63, 20-86, V, Lupu 119 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

4. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. 27 August, Alexandru Cel Bun, Alexei Mateevici, Alexei Mateevici str-la, Bisericii, Bisericii str-la, Caucazului, Caucazului str-la, Chimistilor, Cişmelelor 2 str-la, Dacilor, Dacilor str-la, Durleşti, Gheorghe Asachi, Gheorghe Coşbuc, Hirtoape, Hotinului, Hotinului str-la., Izvoarelor, Junimii, Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Mircesti, Nicolae Milescu Spătarul, Nicolae Milescu Spătarul str-la, Nicolae Milescu Spătarul str-la, Porumbrelelor, Rediul Mare, Rediul Mare str-la., Sf.Gheorghe, Sf.Gheorghe 2 str-la, Stratan E.Str., Ştefan Vodă, Trandafirilor, Trandafirilor str-la, Tudor Vladimirescu, Tudor Vladimirescu str-la, Viilor, Voluntarilor, Zavatin B. - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

5. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Ghidighici:

str. Viilor, Valea Cînepii, Ţiglău, Ponoarelor, A. Donici, P. Bulgaru, M. Frunze, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

6. Chişinău, sectorul Centru:

str. A. Lăpuşneanu 1-11, 2-24, A. Şciusev 108, 141, 143, 149, M. Viteazul 9955, bd. Ştefan cel Mare 151, 159, 163 - în intervalul de timp între 09:20 - 19:00

7. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

str. Jubiliară, M. Juraveli - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 18:00

str. Sf. Nicolai, Sf. Gheorghe, Sf. Dumitru, Costiujeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 15:00

8. Chişinău, sectorul Ciocana:

bd. Mircea cel Bătrîn 12, 12/1, 12/5, 12/2, 12A, 14, 14/2, 32/2, Petru Zadnipru 11, 13, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/3a, 17 - în intervalul de timp între 12:00 - 17:00

str. M. Sadoveanu 1/1 - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 13:00

9. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci:

str. M. Frunze, Livezilor, Mioriţa, S. Lazo, T. Bubuiog - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30

10. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Hulboaca:

str. 31 August 1989, Agricola, Alba-Iulia, Alexandru Cel Bun, Alexei Mateevici, Bucuriei, Canna I., Constantin Negruzzi, Decebal, Fîntînilor, Fructelor, Gheorghe Coşbuc, Hulboaca, Ion Creangă, Ion Creangă str-la, Luceafărul, Maria Drăgan, Mihai Eminescu, Mihai Sadovianu, Mihai Viteazul, Miron Costin, Octavian Goga, Prieteniei, Rediului, Sfinta Vinere, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Teiului, Tineretului, Ţarinei, Vasile Alecsandri, Vatamanu I., Veronica Micle - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

11. Anenii Noi:

s. Chetrosu - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Floreni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Şerpeni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 19:30

s. Ţînţăreni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

12. Basarabeasca:

str. 40 Let Pobedî, Moldavskaia, Octeabriskaia, Şkolinaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

13. Cahul:

str. Alexandru Ioan Cuza, Ciprian Porumbescu, Constantin Negruzzi, Fîntînilor, Ion Luca Carajiale, Izvoarelor, Orhei, Tineretului, Ştefan cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 11:00

s. Găvănoasa - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:55

s. Tartaul de Salcie - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00

14. Cantemir:

s. Chioselia, s. Ţărăncuţa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

s. Sadîc - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

15. Comrat:

str.Alexandru Puşkin, Fedko, Lenin, Osipenko, Sportivnaia, Suvorov str-lă, Tretiakov, Tretiakov str-lă, Valentina Tereşcova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Cioc-Maidan: str. Cotovscogo, Dimova, Maxim Gorki, Mihail Frunze - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30

16. Călăraşi:

str. A. Mateevici, M. Sadoveanu, Mitr. Varlaam, P. Rareş - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Dereneu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Leordoaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30

s. Palanca - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 17:00

17. Căuşeni:

str. Doina şi Ion Aldea Teodorovici, V. Alecsandri, M. Viteazul - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 16:30

s. Chircăieşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

s. Tocuz - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 20:00

s. Coşcalia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:00

s. Plop-Ştiubei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:00

18. Ceadîr-Lunga

s. Baurci: str. 1Mai, 4O-Let-Octeabrea, 50 Let Octeabrea, 6O let-Octeabrea, 8 Marta, 9 Mai, Alexandr Suvorov, Alexandru Puşkin, Baurci, Bolinicinaea, Carl Marx, Drujba, Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Ivan Turghenev, Lenina, Lesnaea, Mihail Cutuzov, Mihail Frunze, Molodejnaea, Nadejdî, Octeabriscaea, Per.1 Mai, Polevaea, Sadovaea, Şcolinaea, Serghei Chirov, Serghei Lazo, Tcacenco, Vasilii Ciapaev, Vinogradnaea, Vladimir Maiacovschi - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

19. Cimişlia:

str. Anton Cehov, Besarabscaia, Ciorbă, Dimitrie Cantemir, Independenţei, Miciurina, Mitropolit Varlaam, Nicolae Iorga, Niculescu, Patria, Solidarităţii - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 18:00

str. Anton Cehov, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Dimitrie Cantemir, Ion Soltîs, Maria Drăgan, Mitropolit Varlaam, Niculescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

s. Batîr - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Codreni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

20. Criuleni:

str. 31 August, Sadovaia, Livezilor, 19 Septembrie, Moldovei, str şi str-la S. Lazo, Gospitalinaia, Alexandru cel Bun - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Coşevoi, Păcii, Ştefan Neaga, Tineretului, Victoria, str şi str-la Stepelor, str-la Pobeda - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Boşcana, s. Coşerniţa, s. Oniţcani - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Hîrtopul Mic - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

21. Hînceşti:

str. A. Russo, C. Stamati, Ion Iakir, Independenţei, Mănăstirea Căpriana, Petru Rareş, Putna, Şleahul Mereşenilor, Studenţilor, str-la Vatra, Mihai Viteazul - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 12:00

str. Alexandru cel Bun, Chişinău, Kogîlnic, Gh. Cojbuc, S. Lazo - parţial în intervalul de timp între 08:55 - 10:30

str. Marinescu Alexandru, Mihail Kogălniceanu, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Boghiceni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 20:00

s. Fundul Galbenei - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:30

s. Obileni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 20:00

s. Sărata Galbenă: str. Cotovschi, I. Soltîs, Molodejnaia, Stepnaia - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

22. Ialoveni:

s. Costeşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

or. Ialoveni: str. 31 August, A, Cristea, A. Mateevici, Betania, Gr. Vieru, Ialoveni, Moldova, Cireşilor, Izvoraş, Poeniţa, Spicului, Timişoara, or. Chişinău: şos. Hînceşti 9999 (s. Sociteni - cons. juridici) - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 17:30

23. Nisporeni:

str. Dacia, Neculce, Păcii, V. Alecsandri, V. Micle - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Marinici - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

24. Orhei:

s. Ivancea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Lucăşeuca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Susleni - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 18:00

s. Trebujeni - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 11:00

or. Orhei: str. Căpriana, Inculeţ Ion 1 str-la, Nistreană, Norocului, Slobozia - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 10:30

s. Teleşeu - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 13:00

or. Orhei: str. C. Negruzzi, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 13:45 - 15:45

or. Orhei: str. Păcii, M. Cogălniceanu, Ioan Iachir, Haiducul Bujor - parţial în intervalul de timp între 15:30 - 17:00

25. Ştefan Vodă:

s. Antoneşti: str. Alexei Vakulov - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 20:00

s. Volintiri: str. Decebal, Dimitrie Cantemir, Sfоntul Gheorghe, Tricolor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Volintiri: str. Gh. Asachi, Sf. Gheorghe, Tricolor - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

26. Taraclia:

str. 28 Iunie, Bulgară, Karl Marx, Vasilii Ceapaev - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

s. Cairaclia: str. Fontannaea, Lenina, Per.Cotovscogo, Per.Pionerschii, Per.Rodnicovоi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

27. Teleneşti:

str. 1Mai, 28 Iunie, 31 August 1989, Alecu Russo, Alexandru Cel Bun, Alexandru Donici, Ciprian Porumbescu str-la, Cojocaru, Dacia, Dimitrie Cantemir, Dosoftei, Eugen Coca, Frunze, Ion Neculce, Ion Soltis, Izvoras, Matei Basarab, Maxim Gorkii, Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Miron Costin, Moraru V., Petru Rareş, Porumbescu, Renasterii, Serghei Lazo, Telenesti, Timoşenco, Tudor Vladimirescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Mihalaşa, s. Mihalaşa Nouă - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Budăi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Ciulucani, s. Mîndreşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

s. Ţînţăreni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Brînzenii Noi- parţial în intervalul de timp între 11:00 - 13:00

s. Negureni - parţial în intervalul de timp între 14:30 - 16:30

28. Vulcăneşti:

str. 40 Let Octeabrea, 40 Let Octeabrea str-la, Calinina, Calinina str-la, Comarova, Comsomoliscaea, Gherţena, Gherţena str-la, Iubileinaea, Iurie Gagarin, Lenin, Lev Tolstoi, Maxim Gorki, Miciurina, Novoselova, Plotnicova, Popova, Sov.Armii, Stroitelinîi str-la - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 09:30

str. 40 Let Octeabrea, 40 Let Octeabrea str-la, Calinina, Calinina str-la, Comarova, Comsomoliscaea, Gherţena, Gherţena str-la, Iubileinaea, Iurie Gagarin, Lenin, Lev Tolstoi, Maxim Gorki, Miciurina, Novoselova, Plotnicova, Popova, Sov.Armii, Stroitelinîi str-la - parţial în intervalul de timp între 16:30 - 17:30

str. Gherюena, Lenin, Plotnicova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.