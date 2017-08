Zeci de localități rămân astăzi FĂRĂ energie electrică

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că miercuri, 30 august 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:



1. Chişinău, sectorul Botanica:

bd. Traian 7/2, 9 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str. Independenţei 22/3 - în intervalul de timp între 13:00 - 18:00

str. N. Titulescu 10/4 - în intervalul de timp între 09:10 - 11:00

str. N. Titulescu 12 - în intervalul de timp între 11:00 - 16:00

2. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera:

str. Academicianul S. Rădăuţanu, Burebista, Conache Costache, Independenţei, Renaşterei, Tineretului, Unirii, str şi str-la Hotin, Plaiului - parţial în intervalul de timp între 11:20 - 16:00





3. Chişinău, sectorul Botanica, s. Dobrogea:

str. Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

4. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Bariera Sculeni 38, str-la Bariera Sculeni 7, 20-48, 23, Basarabilor 37, Călăraşi 78, Milano 5-19, 58-68, Torino 1-29, 2-12 - în intervalul de timp între 09:10 - 19:00

5. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. T. Vladimirescu, Chimiştilor, 27 August - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

6. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Ghidighici:

str. Viilor, Valea Cînepii, Ţiglău, Ponoarelor, A. Donici, P. Bulgaru, M. Frunze, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 19:00

7. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Truşeni:

str. 27 August, 31 August 1989, 31 August 1989 str-la 1, 31 August 1989 str-la 2, 31 August 1989 str-la 3, Alecu Russo, Alexandru Donici, Alexandru Donici str-la 1, Basarabia, Basarabiei 1-str-la, Basarabiei 2-str-la, Constantin Stamati, Dragoş Vodă, Ion Neculce, Livezilor 1-str-la, Martisor, Morilor, Trandafirilor, Truseni, Valnuva, Vasile Lupu, Vasile Lupu str-la 3, Vasile Lupu str-la 4, Truşeni 8151 - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00

8. Chişinău, sectorul Centru:

str. Bălţi 2,3, Gheorghe Coşbuc 5, 8, 10, 12, 16, Octavian Goga 18, 22, 25, 26, 33 - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

str. M. Lermontov 15-39, 41-73, 40, 66-102, 1 str-la Lermontov 23, Sf. Vineri 62, Tatarbunar 15/1, 17, 38, 15, Valea Rădiului 26/1 - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 15:00

9. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Uzinelor 186/5, 188, 198, 204/1, 208, 210/1, 210/2, 214 - în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

str. Budăi 19, Budeşti 12-22, 15-23, Bulboaca 1-23, 2-38, Butuceni 1-19, 2-20, Codrul Cosminului 2-40, Făureşti 1-17, 2-12, Mereni 26, str-la Mereni 26A, Otovasca 15, 25, 26, Petrodava 1-21, 6-12, Ratuş 1-31, 2-22, Uzinelor 7, 9/1, Vaslui 13-65, 40-60 - în intervalul de timp între 09:10 - 13:00

10. Chişinău, sectorul Ciocana, or. Vadul lui Vodă:

str. Nistreană, Pescarilor, Plajei, Vadul lui Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 13:00

11. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci:

str. Livezilor 29/3, T. Bubuiog 1, 999, str-la T. Bubuiog 7, 10, Bubueci 9999 - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

12. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. V. Alexandri, P. Pintea, Nucilor, Mircea cel Bătrîn, Gh. Asachi, Chişinău, Budeşti, A. Russo - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 16:00

str. Alecu Russo, Alunis, Andries, Andries str-la, Arţarului , Baltata, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bucuria, Budeşti, Bujorilor, Cebanu T., Chisinaului, Chişinăului str-la, Ciocîrliei, Ciresilor, Clopotnitei, Clopotniţei str-la, Columna, Cotului, Crinilor, Crizantemelor, Crînilor str-la, Decebal, Doina Şi Ion Aldea Teodorovici, Florilor, Gheorghe Asachi, Ianovschii, Ion Creangă, Izvorul Vietii, Maria Drăgan, Mesterul Manole, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu str-la, Mioriţastr-la, Mircea Cel Batrin, Mitropolit Varlaam, Murelor, Murelor str-la, Nucilor, Pintea Pavel, Primaverii str-la, Proca Vasile, Scolii, Sf. Gheorghe str-la, Sperantei, Spicului, Spicului str-la, Teilor, Teilor str-la, Tineretului, Trandafirilor, Ţărînii str-la, Vasile Alecsandri, Velicico, Veronica Micle - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 17:00

13. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Tohatin:

str. Budeşti - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 17:00

14. Anenii Noi:

str. 8 Martie, 9 Mai, Florilor, Speranţa, Timireazev, Vişinilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Calfa - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Geamăna - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30

s. Şerpeni - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 19:30

s. Ţînţăreni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

15. Cahul:

s. Crihana Veche - parţial în intervalul de timp între 08:40 - 11:30

s. Paicu, s. Zîrneşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:45

s. Colibaşi: str. Alba Iulia, Ion Creangă, Libertăţii, Serghei Lazo, Uliţa Mare, Zaichin - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Văleni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:20

16. Cantemir:

s. Baimaclia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:30

s. Rumeanţev - parţial în intervalul de timp între 14:30 - 15:30

s. Tartaul - parţial în intervalul de timp între 14:30 - 15:30

s. Ţolica - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

17. Călăraşi:

str. Ştefan cel Mare, Bojole, str-la 1 Bojole, str-la 2, 3, 5 Diaconaş, Diaconaş, Dragoş Vodă, Toma Ciorbă - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

s. Horodişte - parţial în intervalul de timp între 12:30 - 17:00

s. Mîndra - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

s. Vălcineţ: str. 27 August, A. Russo, Burebista, Decebal, S. Lazo, Traian - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

18. Căuşeni:

str. 31 August, Alba Iulia, A. Donici, Doina şi Ion Aldea Teodorovici, Gh. Asachi, Livezilor, M. Eminescu, C, Stere, C. Stamati, şos, Tighinei, V. Alecsandri, M. Viteazul, Bogdan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

str. 31 August, Alba Iulia, A. Donici, Gh. Asachi, Livezilor, M. Eminescu, C. Stamati, şos, Tighinei - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 20:00

s. Chircăieşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

s. Hagimus - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00

s. Tocuz - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00

s. Zviozdocica - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

19. Ceadîr-Lunga:

s. Chiriet-Lunga: str. Comsomolskaia, Jdanova, Sadovaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30

20. Cimişlia:

s. Batîr - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Codreni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

21. Criuleni:

s. Cruglic - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Măgdăceşti: str. Basarabiei, Calea Liceului, Măgdăceşti, Orhei, Păcii - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:30

s. Măşcăuţi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Paşcani - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

22. Hînceşti:

s. Bujor - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 16:00

s. Crasnoarmeiscoe; str. B. Glavan, Lenin, Lesnaia, Ogorodnaia, Pervomaiscaia, Stepnaia, Sverdlova - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

s. Logăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

s. Negrea, s. Sofia - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 20:00

s. Obileni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 20:00

s. Paşcani, s. Secăreni, s. Corneşti, s. Secărenii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Sărata Galbenă: str. 1 Mai, Grădinilor, Gagarin, Pervomaiscaia, Stepnaia, Kosmodimeanskaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

23. Ialoveni:

s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 20:00

s. Mileştii Mici - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 14:00

s. Mileştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 19:40

24. Leova:

or. Leova: str. Constantin Stamati, Constantin Stere, Lacului, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 09:30

s. Tochile-Răducani - parţial în intervalul de timp între 15:30 - 16:30

s. Borogani - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

s. Tochile-Răducani - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00

25. Nisporeni:

s. Boldureşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Iurceni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

26. Orhei:

or. Orhei: str. Constantin Stamati, Stere Constantin- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Fedoreuca - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00

s. Jora de Mijloc, s. Jora de Sus, s. Jora de Jos - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Lucăşeuca - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 20:00

s. Susleni - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 18:00

27. Străşeni:

str. Prieteniei 6 - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Lozova: str. Guţuleavca, Ion Creangă, Ioanţa, Serdiuc - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

s. Rassvet - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00

28. Ştefan Vodă:

str. Alexandru Cel Bun, Dimitrie Cantemir, Florilor, Libertăţii, Livezilor, Molodejnaea, Păcii, Suvorovo, Trandafirilor, Victoriei, Ştefan Cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Antoneşti - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 20:00

s. Crocmaz: str. Chirov, Comsomoliscaia, Independenţei, Sportivnaia - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 14:00

s. Crocmaz: str. Chirova, Comsomoliscaia, Independenţei, Sportivnaia, Jdanova, Mihail Frunze, Lenina, Mira, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 17:30

s. Crocmaz: str. Chirova, Jdanova, Mihail Frunze, Mira - parţial în intervalul de timp între 16:00 - 17:30

s. Crocmaz: str. Chirova, Lenina, Mira, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 15:40

s. Olăneşti: str. 31 August, 40 Let Octeabrea, Lenin, Livezilor, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Volintiri: str. Gheorghe Asachi, Sfîntul Gheorghe, Tricolor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

29. Taraclia:

s. Cairaclia: str. Alexandru Puşkin Per., Dimitrova, Lenina - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s.Balabanu: str. 60 Let Octeabrea, Ciapaeva, Miciurina, Sadovaea, Tereşcova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

30. Teleneşti:

str. Dacia, P. Rareş, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Ciulucani - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 10:00

s. Mîndreşti - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 12:15

s. Verejeni - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 20:00