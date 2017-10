ZECI de localități vor rămâne astăzi FĂRĂ ENERGIE electrică

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că luni, 30 octombrie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:



1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Cetatea Albă 101-139, 122-140, Hanul Morii 96, 103-107, 115, 121, 96, 104-142, Istra 5 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

str. Grenoble 19, 21, N. Testimiţeanu 37 bloc 1,2,3, 37, 39, str-la Prot. M. Berezovski 14, str. Prot. M. Berezovski 21, 23 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

2. Chişinău, sectorul Centru:

str. Ciuflea 34, 45, 47, 49, Columna 25, 27, 30, 31, 33, 66, Ismail 45/1, 84/3, 45, 84, 86, L. Tolstoi 63, 68, 72, 72/10, 78, Mitr. Varlaam 43, N. Anestiade 26, N. Starostenco 29, bd. Ştafan cel Mare 4, 6, 6/1, 8, 9999 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. Drumul Viilor 30-34, 67-97, Frumoasa 43-71, 56-88, şos. Hînceşti 53-58, Valea Dicescu 107-119, 144-160, V. Docuceaev 13-31, 26-42 - în intervalul de timp între 09:20 - 18:00





3. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Cărămidarilor 2, 4, 6, 8, 10, 91, 2A, str-la Cărămidarilor 8V, Işnovăţ 2-8, 999, 6A, L. Rebreanu 1A, 5, 5A, 7, 9, 19, str-la L. Rebreanu 3, Plugarilor 1-17, 4-10, Uzinelor 4A, 8, 8A, 12, Voluntarilor 3, 2A - în intervalul de timp între 09:10 - 15:00

str. Varniţa 16, 16/1, 18, 20/1, 22, Uzinelor 100/1 - în intervalul de timp între 09:10 - 16:00

4. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. Alecu Russo, Budeşti, Clopotnitei, Columna, Decebal, Florilor, Mitropolit Varlaam, Pintea Pavel, Velicico - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30

str. Budeşti, Budeşti Noi, Gradinarilor, Hotarul Satului, Mihail Kogălniceanu, Serghei Lazo, Serghei Lunchevici, 8 martie - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

5. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Cruzeşti:

str. Aleea Salcimîlor str-la, Aleea Salcîmilor, Fintinarilor, Ion Creangă, Ion Creangă str-la, Mihai Eminescu, Romana - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

str. Andrei Doga, Budeşti, Buna Vestire, Columna, Cruzeşti, Florilor, Ion Scurtu, Miorita, Răzeşilor, Sfîntul Avram, Sfîntul Gheorghe, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 13:00

6. Anenii Noi:

str. Tighina, Zagorodnaia - parţial în intervalul de timp între 09:00- 11:30

s. Floreni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

7. Cahul:

str. Ciprian Porumbescu, Constantin Negruzzi, Fîntînilor, Ion Luca Carajiale, Izvoarelor, Orhei, Tineretului, Ştefan cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00

s. Taraclia de Salcie - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 14:00

s. Cîşliţa-Prut: srt. Alexandru Puşkin, Ion Creangă, Lenina - parţial în intervalul de timp între 08:15 - 09:15

s. Giurciuleşti: str. Independenţei, Serghei Lazo, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Slobozia Mare: srt. N.Trifan, Tineretului, Uliţa Mare, Unirii, V.Pocoi, Ştefan Cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00

8. Cantemir:

s. Lărguţa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Plopi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

9. Comrat (UTA Găgăuzia):

str. Dnestrovsk, Dostoevski, Melnicinaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

s. Beşalma: str. 1 Mai, Bogdan Hmelniţki, Ceapaev str-la, Cotovscogo, D.Caracebana, Lenina, Pobeda, Vasilii Ciapaev - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 18:00

s. Congaz: str. Lenin, Şiuchina - parţial în intervalul de timp între 14:30 - 15:30

or. Ceadîr-Lunga: str. Ciachira, Dimitrie Cantemir, Kutuzov, Kutuzov str-la, Metaliştilor, Metaliştilor str-la, Tkacenko - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:30

s. Baurci: str. 4O-Let-Octeabrea, Drujba, Molodejnaea, Sadovaea, Serghei Chirov - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30

s. Tomai: str. 1Maea, 28 Iunie, Alexandru Puşkin, Calinina, Carl Marx, Carl Marx, Chirova, Ciapaeva, Comsomoliscaea, Cosmonavtov, Cotovscogo, Cuibîşeva, E.Dimcioglo, Iurie Gagarin, Jucova, Lenina, Lesnaea, Lomonosova, Malinovschi, Maxim Gorki, Miciurina, Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Novaea, Octeabriscaea, Per Comsomolischii, Pobedî, Priozernaea, Promislennaea, Sadovaea, Şcolinaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Stepnaea, Sverdlova, Tomai, Vîsoţcogo, Voinov-Internaţialis, Voroşilova, Zarecinaea - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

10. Călăraşi:

str. Anton Macarenco, Bogdan Petriceicu Haşdeu 1str-la, Bojole, Dragoş Vodă, Gheorghe Adam, Gheorghe Asachi, Gheorghe Asachi 2 str-la, Gheorghe Asachi str-la 1, Grigore Vieru, Gsc-3, Gsc-4, Gsc-5, Nicolae Testemiţeanu, Podiş, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt 1 str-la, Ştefan Cel Mare Şi Sfint 2 str-la, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt 3 str-la, Vasile Lupu, Vasile Lupu 1 str-la, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

str. M. Kogîlniceanu - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

or. Sipoteni: str. Chişinău, Constantin Stere, Constantin Stere, Dacii, Dimitrie Cantemir, Florilor, Gloriea, Învăţătorilor, Maria Drăgan, Mihai Eminescu, Păcii, Plopilor, Timoşenco, Tochilea, Tudor Vladimirescu, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Vălcineţ: str. 1 Mai, 27 August, 31 August, 8 Martie, 9 Mai, Alecu Russo, Alexandru Cel Bun, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Aron Pumnul, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bogdan Vodă, Burebista, Ciprian Porumbescu, Codrilor, Constantin Negruzzi, Cuza Vodă, Dacia, Decebal, Dimitrie Cantemir, Dragoş Vodă, Fîntînilor, Gavriil Musicescu, Independenţii, Ioan Vodă, Ion Neculce, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Livezilor, Luceafărul, Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, Mihail Sadoveanu, Miron Costin, Nicolae Milescu Spătaru, Nicolae Testimiţeanu, Păcii, Petru Rareş, Rădi, S.Velicogo, Şcolii, Serghei Lazo, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Neaga, Timoşenco, Tineretului, Titu Maiorescu, Traian, Trandafirilor, Valentina Tereşcova, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu, Victoriei, Viilor - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Bahmut, staţia Bahmut - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Bucovăţ: str. 31 August 1989, Alecu Russo, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Novaea, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Vasile Alecsandri, s. Căpriana, s. Ciobanca, s. Pănăşeşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Dereneu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Sadova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 15:00

11. Căuşeni:

str. Ştefan cel Mare, Ciocana, Ciocana Mică, Fîntînilor, str-la Fîntînilor, Ion Soltîs, M. Costin, P. Rareş, Toma Miron, Dragoş Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 18:00

s. Chircăieşti - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30

s. Cîrnăţenii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Sălcuţa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Taraclia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

12. Cimişlia:

str. Alexandri Vasile str-la, Cimişlia, Gheorghe Coşbuc, Grigore Ureche, Grigore Ureche str-la, Perciun A., Vasile Alecsandri, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

s. Troiţcoe: str.Octeabriscaea, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

13. Criuleni:

s. Boşcana - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

14. Hînceşti:

str. A. Mateevici, Gagarin, Necrasov, O. Coşevoi, Osipenco, Şleahul Mereşenilor, Tricolorului, Pionerilor, str-la Pionerilor, Ion Neculce, Gura Cotului, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:30

str. Mihalcea Hîncu, M. Frunze, Miciurin, Dragoş Vodă, şos. Cişmelei - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:30

s. Cioara - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 16:00

s. Leuşeni Vama - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Obileni - în intervalul de timp între 09:30 - 19:00

15. Ialoveni:

str. 27 August, 27 August str-la, Alexandru Hîjdeu, Barbu Lăutaru, Basarabia, Carpaţilor, Cetatea Albă, Chilia, Cişmelelor, Dacia, Decebal, Dragoş Vodă, Dumbrava Roşie, Florilor, Grigore Vieru, Hotinului, Ialoveni, Ioan Vodă Cel Viteaz, Ion Creangă, Ion Soltîs, Ion Soltîs str-la, Iurie Gagarin, Livezilor, Livezilor str-la, Luceafărul, Luceafărul str-la, Mihai Viteazul, Mihail Sadoveanu, Sănduţa Petru 2 str-la, Sănduţă Petru, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Neaga, Ştefan Neaga 2 str-la, Ştefan Neaga 3 str-la, Ştefănucă Petru, Vasile Alescandri, Veniamin Zarzăr, Victoria - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. 27 August, 27 August str-la, Alexandru Hîjdeu, Chilia, Decebal, Florilor, Hotinului, Ialoveni, Veniamin Zarzăre, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Costeşti - parţial în intervalul de timp între 14:30 - 17:00

s. Dănceni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Mileştii Mici - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 19:00

s. Ruseştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Văratic - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:30

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 19:20

s. Zîmbreni - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

16. Nisporeni:

s. Boldureşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 16:45

17. Orhei:

str. Baladelor, Bălcescu Nicolae, Bălcescu Nicolae., Căpriana, Condriţa, Inculeţ Ion, Inculeţ Ion 1 Str-La, Izvorul Cucului, Lăcrămioarelor, Magnolie, Malarciuc G., Nistreană, Norocului, Sfîntul Nicolae, Slobozia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

str. Colindătorilor, Colinelor, Constantin Stamati, Pelivan Ion, Roman Tudose, Roman Tudose str-la - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Dîşcova, s. Puţintei - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Lucaşeuca, s. Selişte - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

or. Orhei: str. Haiducul Bujor, Ioana Iakir, Kogălniceanu Mihail, Păcii - în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Sămănanca - în intervalul de timp între 15:00 - 17:00

s. Peresecena: str. 31 August 1989, Mihai Eminescu, Nouă, Sportivă, Tcacenco, Ştefan Cel Mare şi Sfînt - în intervalul de timp între 12:00 - 14:00

18. Străşeni:

s. Bucovăţ: str. 31 August 1989, Alecu Russo, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Novaea, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Căpriana, s. Ciobanca, s. Pănăşeşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Cojuşna: str. Alexandru Lăpusneanu, Constantin Negruzzi, Dragoş Vodă, Podgorenilor, Străşenilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Cojuşna: str. Constantin Negruzzi, Dimitrie Cantemir, Dragoş Vodă, Entuziaştilor, Ion Soltîs, Izvoarelor, Libertăţii, Lutoasa, Maxim Gorki, Memoriei, Mihai Eminescu, Noua, Podgorenilor, Primar M.Jereghi, Străşenilor, Tineretului, Valea Luncii, Vera Triboi - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 16:00

s. Dolna - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:00

s. Scoreni - parţial în intervalul de timp între 10:45 - 17:45

s. Vorniceni - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 18:00

s. Zubreşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

or. Străşeni: str. Constantin Stere, Iurie Gagarin, Unirii, Ştefan cel Mare şi Sfînt - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

19. Ştefan Vodă:

s. Copceac: str. Bolgarscaea, Ciapaeva, Molodejnaea, Vinogradnaea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Copceac: str. 25 Octeabrea, 28 Iunie, Bulgarscaea, Carl Marx, Dzerjinscogo, Iurie Gagarin, Lenina, Lesnaea, Livezilor, Mihail Frunze, Mira, Octeabriscaea, Per.Benderschii, Per.Şcolinîi, Serghei Lazo, Severnaea, Sov. Armii, Sovetscaea, Viilor, Vinogradnaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Ermoclia: str. Alexandr Puşkin, Brejneva, Comsomoliscaea, Cotovscaea, Dmitrie Cantemir, Eugen Doga, Guseva, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Maslova, Maxim Gorkii, Miciurina, Mihai Eminescu, Molodejnaea, Pavlov Str-La, Pionerscaea, Proletarscaea, S.Ermoclia, Semenovscaea, Sovetscaea, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Suvorova, Titova, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Răscăieţi: str. 28 Iunie, 353 Diviziea, Biriucova, Biruinţa, Calinina, Chirova, Dneprodzerjinscaea, Fontannaea, Jila, Mihail Frunză, Mira, Molodejnaea, Nistrană, Rîbaţcaea, Sovetscaea, Sputnica, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Suvorovo, Vostocinaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Răscăieţi: str. 28 Iunie, Ştefan cel Mare şi Sfînt - în intervalul de timp între 12:00 - 14:00

s. Purcari: str. Maxim Gorchii - în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

20. Taraclia:

s. Cairaclia: str. Alexandru Puşkin Per., Chirova, Comsomoliscaea, Dimitrova, Fontannaea, Iurie Gagarin Per., Lenina, Per.Ciapaeva, Per.Cotovscogo, Per.Miciurina, Per.Parcovschii, Per.Pionerschii, Per.Rodnicovîi, Per.Suvorova, Serghei Lazo Per., Sovetscoi Armii, Taras Şevcanco Per. - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:30

s. Cealîc: str. Bolgradscaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Novosiolovca: str. Valentina Tereşcova - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:00

s. Balabanu: str.Frunze, Iurie Gagarin - în intervalul de timp între 14:00 - 15:00

21. Teleneşti:

str. Dimitrie Cantemir, Ion Soltîs, Miron Costin, Serghei Lazo, Tudor Vladimirescu, s. Mihalaşa - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 16:30

s. Nucăreni - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 16:30

22.. Leova:

s. Cuporani - în intervalul de timp între 09:00 - 16:30