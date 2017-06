Terenurile contractate de compania moldo-germană Südzucker Moldova în 2017 pentru cultivarea sfeclei de zahăr a crescut față de anul precedent cu 830 de hectare și a ajuns la 15 de mii de hectare. Măsurile de stimulare au permis companiei să minimizeze impactul riscurilor meteorologice din sezonul trecut. În cadrul tradiționalului seminar științifico-practic „Ziua Câmpului“, compania Südzucker Moldova a vorbit despre măsurile luate pentru a spori și mai mult productivitatea și durabilitatea acestei culturi.

În ciuda unui sezon dificil anul trecut și „surprizele meteorologice“ de la începutul acestui an, aproape toți agropartenerii Südzucker Moldova au menținut și chiar au sporit ariile de cultivare a sfeclei de zahăr. Ca un stimulent pentru creșterea sfeclei de zahăr în întreprinderile agricole eficiente, producătorii vor primi un bonus de 2 mii de lei pentru fiecare hectar de sfeclă de zahăr suplimentar cultivat în baza contractelor încheiate în februarie anul curent. De asemenea, în legătură cu cheltuielile mari suportate de întreprinderile agricole pentru reînsămânțare, din cauza condițiilor meteorologice rele, compania compensează 50% din costul semințelor semănate.

Agropartenerii Südzucker Moldova beneficiază de sprijin sistematic în domeniul creditării producției de sfeclă de zahăr. Limita de credit pentru agroparteneri a fost ridicată la nivelul de 10 mii lei pentru fiecare hectar de culturi de sfeclă de zahăr sub recolta 2017. Suma totală a creditelor disponibile va ajunge în acest an la 160 de milioane de lei, cu rata medie a dobânzii de 10%, în timp ce rata medie de creditare a băncilor comerciale în acest moment este de 12,5%. În plus, divizia financiară Südzucker Moldova - «Agro Credit» a decis majorarea cu 11 milioane de lei a fondului de creditare a agropartenerilor pentru achiziționarea de mașini agricole, inclusiv recoltarea, încărcarea și transportul de sfeclă de zahăr.





Rata dobânzii la aceste împrumuturi va fi de 8,5%. Prioritatea principală a Südzucker Moldova și a agropartenerilor rămâne adaptarea la încălzirea globală. Compania va continua practica plăților compensatorii în limita de 1 leu/ m3, dar nu mai mult de 1 mii. lei/ha de sfeclă (anul precedent în acest scop campania a direcționat circa un milion de lei). Fondul de creditare pentru echipamente de irigații a fost mărit la 10 mln de lei, cu o rată de doar 7,5%. Această politică adoptată de Südzucker Moldova aduce deja rezultate concrete – în 2017 deja mai mult de 15 întreprinderi agricole intenționează să crească peste 1400 de hectare de sfeclă de zahăr în zonele irigate

Timpul.md