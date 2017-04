Ziua internațională de comemorare a tuturor victimelor războiului chimic se marchează în fiecare an la 29 aprilie. În această zi, în 1997, a intrat în vigoare Convenția privind interzicerea armelor chimice.

Instituirea unei zile memoriale de comemorare a tuturor victimelor războiului chimic a fost decisă de Conferința Statelor Părți a Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) — Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) — la cea de-a zecea sesiune (din 11 noiembrie 2005).

Marcarea Zilei internaționale de comemorare a tuturor victimelor războiului chimic oferă prilejul de a aduce un omagiu victimelor războiului chimic, precum și ocazia de a reafirma angajamentul Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice pentru eliminarea amenințării armelor chimice, promovând astfel pacea, securitatea și multilateralismul, potrivit ONU.





Pe plan internațional, dezvoltarea, producția și importul și exportul anumitor produse chimice sunt reglementate de "Convenția privind interzicerea armelor chimice (Chemical Weapons Convention — CWC)".

Convenția reprezintă instrumentul juridic internațional din domeniul dezarmării, cu vocație universală, care vizează eliminarea unei întregi categorii de arme de distrugere în masă, sub un control internațional strict, fapt care constituie un real progres pentru securitatea regională și globală, potrivit site-ului oficial al MAE.

Pentru implementarea prevederilor sale, Convenția a stabilit înființarea Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), cu sediul la Haga (Olanda). În prezent, 192 de state sunt părți la CWC și membre ale OIAC. Mandatul OIAC este de prevenire a proliferării armelor chimice și de verificare a implementării, de către Statele-părți, a prevederilor CWC, inclusiv prin inspecții la companiile cu activități declarabile în termenii Convenției. Prin Convenție, Statele-părți se angajează inter alia să renunțe definitiv la arma chimică, un obiectiv principal reprezentând distrugerea stocurilor existente de arme chimice și a instalațiilor de producere a acestora, informează site-ul MAE.

Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a marcat la 26 aprilie 2017, în prezența regelui Willem-Alexander al Olandei, cea de-a 20-a aniversare a intrării în vigoare a Convenția privind interzicerea armelor chimice, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Ridderzaal (Sala Cavalerilor), Haga.

Potrivit site-ului oficial al OIAC (www.opcw.org), directorul general al organizației, Ahmet Üzümcü, a declarat în deschiderea evenimentului că motivul reuniunii este acela "de a ne dedica din nou păcii, securității și progresului. Acestea sunt obiectivele urmărite ale Convenția privind interzicerea armelor chimice și esența tuturor eforturilor noastre în cadrul OPCW ".

Ahmet Üzümcü a adus un omagiu victimelor armelor chimice din întreaga lume: "Mulți supraviețuitori continuă să sufere în ciuda anilor care au trecut de la expunere. Unii sunt prezenți astăzi aici. Ei ne amintesc de suferința umană atunci când moralitatea este abandonată și normele universale sunt încălcate în mod grav".

De asemenea, Ahmet Üzümcü a reamintit oaspeților că "activitatea OPCW reprezintă cel mai eficient răspuns la această cruzime; O rază de speranță care luminează o umbră întunecată a istoriei".

În timpul ceremoniei, regele Olandei, Willem-Alexander, și directorul general al OIAC au dezvelit o placă care marchează aniversarea organizației.

România a semnat Convenția în prima zi de la deschiderea spre semnare, la 13 ianuarie 1993, și a ratificat-o la 9 decembrie 1994, prin Legea nr. 125/1994. Instrumentele de ratificare au fost depuse la 15 februarie 1995, iar Convenția a intrat în vigoare la 29 aprilie 1997. Prevederile Convenției au fost implementate prin Legea nr. 56/1997, completată și modificată prin Legea nr. 448/2003.

Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor ANCEX, este autoritatea națională în domeniu.

Agerpres