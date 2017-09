În fiecare an, Asociația Internațională a Sportului pentru Toți (TAFISA) dedică primul weekend al lunii octombrie mersului pe jos. Anul acesta, Ziua mondială a mersului pe jos urmează a fi celebrată în cadrul unor evenimente desfășurate pe parcursul a două zile, respectiv la 30 septembrie și 1 octombrie 2017, potrivit site-ului oficial www.tafisa.org.



Cu această ocazie, la manifestări sunt invitați să participe, pe de o parte, membrii organizațiilor internaționale, fie ele guvernamentale sau non-guvernamentale, care pot contribui semnificativ la promovarea acestui eveniment. Pe de altă parte, sunt așteptați, pe străzi, în parcuri sau în orice spațiu public deschis, oameni de toate vârstele, din toate categoriile sociale și din toate colțurile lumii, care sunt încurajați să meargă pe jos, celebrând, astfel, activitatea fizică și promovarea unei vieți sănătoase.

Evenimentul este integrat în cadrul unui program mai amplu de promovare a activității fizice pentru un viitor sănătos, desfășurat sub deviza ''Take Back Your Streets... Take Back Your Future!''. Într-o lume care se confruntă cu sedentarismul, îndeosebi în marile orașe, trebuie să ne unim cu toții eforturile pentru a readuce mișcarea în viața noastră de zi cu zi. Spațiile publice deschise, în aer liber, reprezintă nu doar un mediu optim în care să creștem, să descoperim lumea, să ne facem prieteni, să ne distrăm și să învățăm, ci oferă și un potențial uriaș pentru o viață activă, oferind un mediu prietenos și sigur pentru mersul pe jos.





Tema de anul acesta încurajează organizarea de evenimente în aer liber, îndeosebi în marile orașe, încurajând mișcarea și activitatea fizică, prin renunțarea la mașini sau la transportul în comun și promovând, astfel, obiceiul de a rămâne mereu activ în mediul urban. Tocmai de aceea, evenimentele organizate în aceste zile au scopul de a reintroduce activitatea fizică în viața de zi cu a cetățenilor, organizatorii fiind încurajați să susțină unul sau chiar mai multe evenimente, cât mai variate și de dimensiuni diferite, pentru a marca această zi.

Celebrată începând din anul 1991, Ziua mondială a mersului pe jos promovează sănătatea prin mișcare și atrage, an de an, peste 15 milioane de participanți din circa 50 de țări de pe mapamond. Anul acesta, participanții la aceste manifestări sunt invitați ca, pe lângă mersul pe jos, să folosească și biciclete, skateboard-uri, role etc.

Mersul pe jos reprezintă o metodă ușoară de a face mișcare, disponibilă atât persoanelor cu o condiție fizică bună, cât și celor care suferă de diferite afecțiuni. Nu implică niciun cost, are un risc minim de accidentare și poate fi extrem de agreabil atunci când este practicat alături de alte persoane. Beneficiile mersului pe jos asupra sănătății sunt binecunoscute, printre acestea numărându-se și cele prezentate pe site-ul www.telegraph.co.uk, cum ar fi: reduce riscul de cancer sau de demență senilă, ajută sistemul cardiovascular, ajută la asimilarea vitaminei D prin expunere la razele solare, îmbunătățește tonusul muscular și starea de spirit etc.

Fiind o activitate plăcută, utilă și, totodată, foarte sănătoasă, mersul pe jos și evenimentul dedicat lui la începutul lunii octombrie sunt susținute la nivel internațional, printre alții, de către Organizația Mondială a Sănătății, Comitetul Olimpic Internațional și UNESCO.