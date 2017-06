Ziua Națională a Portului Popular

Cea de-a doua ediție a Zilei Naționale a Portului Popular va avea loc pe 25 iunie, la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, str. M. Kogălniceanu, 82, începând cu ora 11:00, cu intrare liberă.

Scopul sărbătorii este valorificarea costumului autentic popular românesc și ale etniilor din țară, cunoașterea pieselor componente ale costumului și ale simbolurilor acestuia, precum și promovarea tehnicilor de confecţionare a costumului popular pe plan naţional şi internaţional.

Ediția din acest an conține trei componente prioritare: costumul de patrimoniu, costumul oaspete, costumul modern inspirat de cel tradițional. Ia – elementul de bază al costumului popular, va fi prezentată pe larg, astfel Festivalul Iei devenind parte componentă a Zilei Portului Popular.





În premieră la eveniment participă oaspeți din Estonia – Centrul de creație populară din Tallinn, care vor completa expoziția cu costume estoniene de nuntă. De asemenea, vor fi parte a evenimentului și colecționarii privați din România: Sebastian Paic - cu o colecție de costume din zona Transilvaniei, și Laura Diaconu, care va prezenta o colecție de costume tradiționale din sudul Moldovei.

Evenimentul va fi completat de programul artistic prezentat de colective profesioniste și formații artistice de amatori din diferite raioane ale țării. În fața publicului vor evolua Orchestra „Fluieraș”, Cornelia Ștefăneț, Nicolae Glib, Nătălița Munteanu ș.a, baletul Black and White, Geta Burlacu și Jazz Orchestra Academiei de Teatru, Muzică și Arte Plastice, sub conducerea lui Petru Haruță.

Programul Zilei Naționale a Portului Popular la Chișinău:

11:00 – 11:40 Inaugurarea Zilei Naționale a Portului Popular. Evoluează Orchestra „Fluieraș”

11:40 – 12:00 Cuvânt de salut:

Monica Babuc, ministrul Culturii

Karen R. Hilliard, director USAID Moldova

Aivi Lintnermann, director al Centrului de Cultură Populară din Estonia

12:00 – 12:30 Parada Portului Popular

12:30 - 13:30 Vizitarea expozițiilor participanților la eveniment

13:30 - 14:30 Evoluarea colectivelor artistice:

„Rodoliubie”, „Cadânja”, „Vălenașii” din s. Văleni, r-nul Cahul

„Șezătoare” din or. Criuleni

Corul popular din Tvardița

„Soacrele” din s. Ciobalaccia, r-nul Cantemir

Ansamblul de muzică și dans polonez din or. Glodeni

14:30 – 15:00 Evoluarea baletului Black and White

15:00 – 15:30 Prezentare de colecții ale designerilor autohtoni

15:30 - 16:30 recital de muzică susținut de Geta Burlacu și Jazz Orchestra Academiei de Teatru, Muzică și Arte Plastice, sub conducerea lui Petru Haruță

Cu acest prilej pe întreg teritoriul țării vor fi organizate evenimente care vor fi încadrate în Programul Național de activități. Pe parcursul sărbătorii vor avea loc transmisiuni în direct de la evenimentele cu acelaşi subiect (expoziţii, festivaluri, master-class-uri, parade ale portului popular etc.) din diverse raioane ale ţării.

Timpul.md