Ziua Națională a Portului Popular va fi sărbătorită în întreaga republică

În ultima duminică a lunii iunie în Republica Moldova este sărbătorită Ziua Portului Popular. Ministerul Culturii organizează în data de 25 iunie, duminică, orele 11.00-16.00, în Chișinău (Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală) evenimentul consacrat Zilei Naţionale a Portului Popular. În cadrul acestuia vor fi expuse ii și costume tradiționale din colecții publice și private din Republica Moldova, România, Ucraina, Polonia, vor evolua artiști profesioniști, se va desfășura un iarmaroc al meșterilor populari, publicul va putea participa la ateliere de creație.

Cu acest prilej pe întreg teritoriul țării vor fi organizate evenimente care vor fi încadrate în Programul Național de activități. Pe parcursul sărbătorii vor avea loc transmisiuni în direct, de la evenimentele cu acelaşi subiect (expoziţii, festivaluri, master-class-uri, parade ale portului popular etc.) din diverse raioane ale ţării.

Activitățile evenimentului în raioane:





Anenii Noi

Festivalul-concurs național de folclor „La Nistru la Mărgioară”, ediția XXII-a, s. Gura-Bâcului, 25 iunie. În cadrul evenimentului sunt preconizate:

1. Parada Portului Popular;

2. Spectacol folcloric unde vor evolua circa 30 de colective folclorice din țară;

3. Târgul meșteșugurilor populare;

4. Ateliere de creație pentru copii.

Bălți

1. Expoziție de costume naționale „Din străbuni păstrat, cu purtat” și expoziție de lucrări ale meșterilor populari „Meșter faur – mâini de aur”, Aleea Clasicilor, mun. Bălți, 25 iunie, ora 10:00;

2. Spectacol folcloric „Din strămoși pe poarta vremii”; expoziție de carte, publicații „Costumul popular – carte de vizită a țării”, scuarul Palatului Municipal de Cultură, 25 iunie, ora 18:00;

3. Expoziție temporară „Ornamentul floral în textile”, Muzeul de Istorie și Etnografie or. Bălți, 25 iunie, ora 18:00;

4. Expoziție „Varietatea portului național a zonelor Republicii Moldova”, Biblioteca Municipală „E. Coșeriu”, mun. Bălți, 19-23 iunie, ora 09:00-18:00;

5. Expoziție „Portul popular-tezaur istoric”, Filiala nr.3 a Bibliotecii Municipale „E. Coșeriu”, mun. Bălți, 19-23 iunie, ora 10:00-18:00;

6. Master-class „Din ornamentul sobru/Răzbate-o doină din strămoși”, Filiala nr.5 a Bibliotecii Municipale „E. Coșeriu”, mun. Bălți, 22-23 iunie, ora 13:00;

7. Oră cognitivă „Comoară aleasă și tradiție frumoasă – costumul popular”, Secția relații cu publicul, str. Dostoievski 23, mun. Bălți, 23 iunie, ora 13:00.

Cantemir

1. Expoziție a portului popular „Portul popular – tezaur al culturii naționale”, în incinta Bibliotecii publice raionale, 23 iunie;

2. Excursii la Muzeul de Etnografie din s. Tartaul, unde vor fi expuse costume tradiționale din zona folclorică a localității, 25 iunie;

3. Atelier de creație, unde va fi prezentat costumul național specific dansului folcloric și popular, în incinta Căminului de cultură s. Cociulia, 25 iunie.

Dondușeni

Festivalul Cântecului, Dansului, Portului și Meșteșugurilor populare, or. Dondușeni, 25 iunie.

Drochia

Festivalul Portului Popular, care se va desfășura în s. Mândâc, r-nul Drochia, 12 iulie. În cadrul evenimentului sunt preconizate vernisări de expoziții ale meșterilor populari, master-class-uri și o Parada costumelor populare.



Fălești

1. Atelier de creație privind confecționarea iei tradiționale „Ia – piesă de grație a costumului popular”, cu vernisarea expoziției de costume populare din patrimoniul muzeelor din cadrul raionului;

2. Expoziție a costumului popular „Costumul popular moldovenesc în spațiul istoric al Moldovei” în incinta Muzeului raional de Istorie și Etnografie „Lazăr Dubinovschi” din or. Fălești, 19-25 iunie;

3. Expoziție a costumului popular „Costumul popular sărbătorit în Moldova” în incinta Muzeului sătesc de Istorie și Etnografie din s. Călugăr; Muzeului sătesc de Istorie și Etnografie s. Glinjeni; Muzeului sătesc Istorie și Etnografie s. Pârlița, 19-25 iunie;

4. Expoziție de carte și prezentări „Costumul popular – între meșteșug și artă”, Biblioteca publică raională „Mihai Eminescu”, din or. Fălești, 10-30 iunie;

5. Parada Portului Popular, or. Fălești, 27 august, ora 10:00.



Hâncești

Festivalul Raional Etnofolcloric „Rosalia”, care se va desfășura în s. Secăreni, r-nul Hâncești, 25 iunie, ce va demara cu o Parada a Portului Popular.



Orhei

1. „Săptămâna Portului Popular” desfășurată în Consiliul raional Orhei, 19-23 iunie;

2. Expoziția costumelor populare „Costumul popular – zestrea neamului”, Casa Raională de Cultură „A. Suruceanu”, 19-25 iunie;

3. Expoziție de publicații „Folclorul – mândrie a neamului”, Biblioteca publică raională „A. Donici”, 19-25 iunie;

4. Reflectarea în mass-media a articolelor pe tema: „Costumul popular – tradiție și valoare”, mun. Orhei, 20-25 iunie;

5. Festivalul raional „Mândru-i portul orheian”, s. Susleni, r-nul Orhei, 25 iunie.

Râșcani

Festivalul raional al Covorului Național și al Portului Popular, ediția a III-a, desfășurat în s. Mihăileni, 28 mai. Festivalul a demarat cu Parada Portului Popular, unde au participat colective artistice din diferite raioane ale tării. În cadrul festivalului au fost prezentate expoziții de costume tradiționale specifice zonei de nord și expoziții de covoare țesute în s. Mihăileni, precum și din alte localități a zonei de nord a țării.

Sângerei

1. Parada Portului Popular care se va desfășura în s. Coșcodeni, 25 iunie;

2. Festivalul-concurs „Folclorul la el acasă”, or. Sângerei, 25 iunie.

Soroca

Acțiunile culturale preconizate în cadrul Sărbătorii „Ziua Portului Popular” vor avea loc în data de 2 iulie și vor include comemorarea lui Ștefan cel Mare și Sfânt și Târgul meșterilor populari “La Nistru, la mărgioară”, ediția a VI-a.

Strășeni

Festivalul Internațional de Poezie și Muzică „Eminesciana”, care se va desfășura în pădurea s. Scoreni, 25 iunie, unde va avea loc o Paradă a Portului Popular.

Ștefan-Vodă

Festivalul raional de creativitate „Îmbracă costumul popular”, care se va desfășura în incinta centrului de artizanat „Țărăncuța”, din s. Carahasani, r-nul Ștefan-Vodă la data de 25 iunie. În cadrul evenimentului va fi organizat:

1. Atelier de creație, în care meșterii populari vor explica metodele de confecționare a costului popular;

2. Paradă a costumului popular modern;

3. Expoziție de costume populare vechi, accesorii populare, foto/video unde se oglindește proveniența costumului, întru promovarea acestuia drept patrimoniu cultural de valoare identitară.

Evenimentul este organizat de Ministerul Culturii urmare a hotărârii Parlamentului nr. 194 din 19 noiembrie 2015 prin care ultima zi de duminică a lunii iunie este declarată „Ziua Portului Popular”.

Ziua Națională a Portului Popular este organizat de Ministerul Culturii în parteneriat cu Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chișinău, Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, Uniunea Meşterilor Populari și Casa portului popular Casa Cristea, și al partenerului strategic Proiectul de Competitivitate din Moldova finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internațională (USAID) și Agenția Suedeza pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare (Sida).

