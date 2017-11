ZODIAC / Cea mai toxică combinație de ZODII. Un amestec exploziv ce ne face să gândim de două ori

Astrologii au alcătuit o lista a celor mai nereușite combinații zodiacale. Ei recomandă să eviți aceste zodii, pentru că relațiile cu ele pot fi toxice.

Leu + Rac



Desi intre ei exista o chimie naturala, relatia nu functioneaza. Leul vrea sa fie sigur de relatie, iar Racul nu ofera siguranta daca nu este convins de sentimentele profunde ale partenerului. Relatia lor va fi tumultoasa, cu multe suisuri si coborasuri brutale. Leii pot avea comentarii acide, pe care Racii le vor resimti ca pe niste lovituri sub centura. Dar nu vor spune raspicat ce simt, vor ajunge sa acumuleze frustrari si vor intra intr-o defensiva agresiva. Din acel moment, sunt gata sa explodeze oricand.



Capricorn + Varsator

Capricornii si Varsatorii au in comun determinarea, insa n-au in comun modul in care abordeaza ambitia. Capricornii vor claritate, siguranta, Varsatorii vor performanta. Daca raman impreuna, de cele mai multe ori o fac nu pentru ca au sentimente profunde, ci pentru ca li se pare ca arata bine impreuna. In cele din urma, Varsatorii incep sa domine relatia, iar Capricornii, de dragul securitatii oferite de relatie, cedeaza. Dar cand ajung sa-si dea seama ca li se ingradeste respectul de sine, vor incepe sa riposteze.





Fecioara + Gemeni



Aici totul este foarte simplu: Fecioarele sunt practice, Gemenii sunt visatori. Relatia nu functioneaza pentru ca isi trimit reciproc semnale gresite. Desi si Fecioarele sunt si ele visatoare, ele calculeaza, analizeaza si trec la treaba. In schimb, Gemenii doar viseaza si nu se preocupa prea mult de cum vor ajunge sa-si indeplineasca respectivul vis. De aceea, Gemenii le vor perpece pe Fecioare prea preocupate de munca decat de relatie.