Zodiac CHINEZESC 2018. Ce aduce Anul Câinelui de Pământ pentru toate zodiile

Paradoxal, Anul Cainelui de Pamant va aduce fericire si sciziune in acelasi timp.

Auspiciile casnice ale Cainelui vor aduce armonie in viata de familie, dragoste pentru tara si o neclintita fidelitate pentru orice cauza pe care dorim s-o sprijinim. Pe de palta parte, puterea si vointa sa rigida, precum si sentimentele neinduplecate de dreptate vor conduce, de asemenea, la confruntari majore. Este un an in care consecintele controverselor vor fi judecate dupa ureche si vor fi introduse schimbari neconventionale, dar eficiente. Egalitatea si libertatea vor fi evocate si sustinute de influenta nobila a Cainelui. Vom deveni mai idealisti cu vederile noastre, raspandind in jur sau sustinand proiecte grandioase. Este un an in care vom fi usor indepartati de puterea banului si vom deveni mai reflexive. Un moment foarte bun pentru a ne restabili sensul valorii, a ne cizela virtutile si a porni o cruciada reala impotriva tiraniei si a opresiunii. In ciuda perspectivelor sumbre ale Cainelui de Pamant, el va aduce stabilitate pentru ca oamenii nu indraznesc, de regula, sa provoace autoritatile, atunci cand ei observa cata truda se depune pentru pastrarea pacii. In schimb, Anul Cainelui de Metal este foarte de temut pentru ca se spune ca aduce razboaie si calamitati. Este inutil de amintit ca lipsa de decizie si incapatanarea vor da nastere la ciocniri, revolte, rebeliuni de tot felul, dar va fi de bun simt si plin de marinimie pentru ca lucrurile se vor linisti.

Altruismul sau va predispune la sentimente de marinimie, grandoare si bunatate mai mult decat in mod normal. Acesta va fi un an in care, totusi, vom dori sa ne relaxam mai mult, fara ca cinicul Caine sa ne transmita griji suplimentare prin forta sa. Vom sitim in acelasi timp si ochiul vigilent al Cainelui care este forta principal in pastrarea linistii si ordinii, urmarindu-ne peste tot. In afara acestui sentiment de neliniste nu exista niciun alt motiv de alarmare. Putem sa ne desfasuram afacerile mai departe pentru ca va sta mereu de paza Cainele. Anul acesta va aduce pentru toti o mare doza de integritate in intentiile noastre si ne va face sa actionam cu mai multa incredere. Nimic nu ne va ingrijora atata vreme cat vom ramane pe calea ce dreapta.





Dar sa vedem care sunt previziunile pentru Anul Cainelui de Pamant pentru toate semnele din zodiacul chinezesc.

Anul Cainelui de Pamant pentru Sobolan

Nu e un an asa de placut. Ghinioanele se vor tine lant. Poti primi vesti proaste in timpul calatoriilor si nu vei fi capabil sa influentezi sau sa schimbi cursul lucrurilor care nu-ti plac. Te vei necaji foarte mult pentru ca mutle actiuni incepute si nearanjate iti vor ocupa mintea. Trebuie sa fii rabdator si prudent.

Anul Cainelui de Pamant pentru Bivol

Desi problemele par sa fie mari, ele se vor rezolva si nu vor fi chiar atat de serioase pe cat pareau la inceput. Vei avea parte de un an bun, iar eventualele obstacole nu vor fi complicate sau greu de depasit. Poti suferi o despartire temporara de cineva drag sau de familie. Se prevad petreceri sau calatorii nedorite.

Anul Cainelui de Pamant pentru Tigru

Un an in care vei fi protejat de pericole serioase. Vei munci din greu pentru a avea succes si te vei simti obosit sau singuratic. Norocul te va favoriza si vei putea sa-ti duci la bun sfarsit planurile cu ajutorul oamenilor influenti.

Anul Cainelui de Pamant pentru Iepure

Un linistit in care vei avea parte de castiguri si vei reusi sa treci cu bine peste probleme mai vechi. Vei avea timp si pentru recreere, iar acasa nu vei ave aparte de necazuri. Activitatea ta poate fi criticata de superiori sau impiedicata intr-un fel sau altul de asociati.

Anul Cainelui de Pamant pentru Dragon

Un an dificil pentru Dragon, in care obstacolele apar la tot pasul, iar planurile ti se deruleaza cu destul de multa greutate. Trebuie sa incerci sa eviti pe cat posibil confruntarile cu adversarii sau cu cei care nu iti impartasesc punctle de vedere. Iti poti descarca tensiunea in care te afli numai daca iti schimbi viata sau pastrand legatura cu oamenii in care ai foarte mare incredere.

Anul Cainelui de Pamant pentru Sarpe

Un an cu ocazii deosebite sa-ti prezinti ideile noi. Pot aparea probleme de sanatate minore sau poti fi victima unui mic jaf. Un an bun pentru petreceri si calatorii.

Anul Cainelui de Pamant pentru Cal

Un an bun pentru Calul studios. Poti trece cu bine toate examenele. Vei fi remarcat de oameni importanti. Se prevede un proces in familie sau plecarea unei persoane foarte dragi. Nu vor fi probleme cu sanatatea sau regrese financiare.

Anul Cainelui de Pamant pentru Capra

Un an greu, cu schimbari nefericite, datorii, probleme sentimentale sau necazuri in familie. Nu este recomandat sa calatoresti sau sa faci investitii, sa-ti iei angajamente pe termen lung. Trebuie sa ai o imagine optimista asupra viitorului, dar si foarte obiectiva.

Anul Cainelui de Pamant pentru Maimuta



Un an dificil, in care planurile tale progreseaza cu mare greutate, iar oamenii isi tradeaza promisiunile facute. Poti suferi pagube in investitiile tale si nu este recomandat sa imprumuti cuiva bani. Un an in care iti vei da seama cine sunt cu adevarat prietenii tai. Dezamagirile te fac sa realizezi unde si cand ai gresit.

Anul Cainelui de Pamant pentru Cocos

Un an bun in care vei putea sa-ti refaci ceva din pozitia sau castigurile pierdute. Se prevad calatorii si mai multe petreceri. Castigurile tale vor fi la un nivel mediu, dar pierderile se vor reduce foarte mult. Planurile ti se indeplinesc usor, dar viata personala poate fi umbrita de unele evenimente nefericite.

Anul Cainelui de Pamant pentru Caine

Un an protector, in care problemele si necazurile de orice fel sunt reduse sau inexistente. Vei fi capabil sa iti maresti volumul de cunostinte, vei petrece mai mult timp studiind sau iti vei putea recastiga credibilitatea pierduta candva. Vei avea realizari in cariera, dar fara sa-ti aduca si niste castiguri care sa-ti permita recuperarea investitiilor facute.

Anul Cainelui de Pamant pentru Mistret

Un an plin de frustrari, mai ales daca ai aspiratii inalte. Poti fi dezamagit daca ai asteptari prea mari. Dificultatile apar din mai mutle directii si pot fi rezultatul unor neglijente din trecut sau din cauza unei proaste aprecieri legate de erorile de judecata. Trebuie sa fii atent cui faci confidente si sa iei pozitii critice constructive.