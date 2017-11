Zodii care se căsătoresc în 2018. Surprize mari! Unii nativi nici măcar nu îşi imaginează ce urmează

Anul 2018 vine cu surprize pentru mulți nativi. În timp ce pentru unii bat clopote de nuntă sau au șansa de a întâlni persoana alături de care să rămână întreaga viață, pentru alții se anunță un an benefic în viața profesională.

Iată ce au pregătit astrele în 2018:

Bebec: Berbecii vor avea parte de un an excelent în 2018. Viața sentimentală a nativilor va lua o întorsătură neașteptată. Cei aflați într-o relație de durată vor dori oficializarea acesteia, în timp ce nativii singuri au șanse mari să-și întâlnească marea iubire.





Taur: În plan sentimental, se vor confrunta cu urcușuri și coborâșuri. În momentele dificile, nativii își pot găsi liniștea studiind sau citind.

Gemeni: În viața sentimentală se anunță realizări pentru cei aflați deja într-o relație stabilă. Nu va fi însă totul roz, întregul an, ci vor exista și momente tensionate pe care trebuie să le gestioneze cu răbdare și calm.

Rac: Pentru Raci, 2018 este un an al cunoașterii de sine, al relațiilor sentimentale și al relațiilor cu cei din jur. își vor îndrepta atenția către viața sentimentală, iar șansele ca cei singuri să-și găsească un partener de viață sunt foarte mari. În ceea ce privește relațiile cu prietenii și familia, nativii trebuie să învețe să-și gestioneze interesele astfel încât să nu rănească pe nimeni.

Leu: Leii vor avea parte de schimbari radicale in viata personala. In viata nativilor va aparea acea persoana care le va schimba destinul la 380 de grade si alaturi de care isi vor dori sa traiasca intreaga viata.

Fecioară: Fecioarele sunt preocupate in special de echilibrul financiar si de bugetul familiei pe termen lung. Este o perioada benefica pentru investitii si/sau achizitii, fie ele cu banii jos sau apeland la credite.

Balanţă: In 2018, Balantele trebuie sa acorde o importanta deosebita sanatatii dar si vietii profesionale. Nativii nu trebuie sa amane vizitele la medic cand situatia o impune si nici controalele de rutina. In plus, este un an benefic pentru schimbarea stilului de viata, urmarea unei diete sau pentru a te apuca de sport.

Scorpion: Se anunta un an norocos pentru Scorpioni. In 2018 nativii au noroc pe toate planurile si pot face multe lucruri minunate, daca isi doresc.

Săgetător: Pentru Sagetatori se anunta un an bun in ceea ce priveste cariera. Vor intampina schimbari in viata profesionala, care ii va obliga sa-si schimbe atitudinea si anumite obiceiuri daunatoare. Totul va fi insa spre bine, deoarece vor obtine rezultate in scurt timp, iar odata cu rezultatele vin si veniturile. Sansele sa obtina o marire de salariu sau chiar o prima ori beneficii sunt foarte mari.

Capricorn: Nativii trebuie sa acorde mai mult timp partenerului daca vor sa fie fericiti. Totodata acestia trebuie sa invete sa se implice mai mult si sa nu mai fie reci si distanti.

Vărsător: Nativii singuri au sanse sa intalneasca o persoana care sa le schimbe radical viitorul, iar cei aflati deja intr-o relatie se gandesc serios la casatorie si la marirea familiei.

Peşti: Anul 2018 vine cu surprize neasteptate pentru Pesti. Nativii vor fi luati prin surprindere de o persoana din trecut, care reapare in viata lor si le schimb radical drumul in viata. Acestia trebuie sa fie cu bagare de seama daca nu vor sa fie din nou raniti.

Sursa: horoscop.acasa.ro