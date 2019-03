(ANALIZĂ) UE, hipnotizată de banii Chinei: valoarea activelor chinezești în Europa a crescut de 10 ori în 4 ani. Beijingul rade tot, Bruxellesul e spectator

Paleontologii de la University of Alberta au relatat că au descoperit cel mai mare Tyrannosaurus rex şi cel mai mare schelet de dinozaur găsit vreodată în Canada. Specimenul lung de 13 metri, poreclit Scotty, a trăit acum 66 de milioane de ani.

Daimler va decide până la sfârșitul acestui an viitorul brandului Smart, care înregistrează pierderi de miliarde de euro de la lansarea din 1998. Una dintre opțiuni este renunțarea completă la acest brand.

Decizia Statelor Unite ale Americii de a recunoaşte suveranitatea israeliană asupra Înălţimilor Golan va avea cu siguranţă ‘consecinţe negative’ asupra regiunii Orientului Mijlociu, în particular asupra conflictului din Siria, a indicat marţi Kremlinul, citat de...

Renault îşi propune să reînceapă discuţiile cu Nissan în următoarele 12 luni, ca un prim-pas în crearea unui conglomerat auto major. Planul lor include şi o ofertă de achiziţie pentru Fiat Chrysler, potrivit unui raport Financial Times, citat de Bloomberg. crearea...

Ministerul Afacerilor Interne și Comitetul de Investigații al Rusiei (SKR) au inițiat anchete în urma informațiilor aparute in presa locala si federala despre o bataie în masa care a avut loc între doua servicii ale forțelor de ordine din capitala Kalmîkiei, Elista,...

Regiunea joacă însă un rol mai important pentru iniţiativa chineză Belt and Road, pentru îmbunătăţirea infrastructurii critice a statelor din această zonă.

în 2016, a decontat cea mai mare tranzacție chineză a anului – a cumpărat, cu 46,3 miliarde de dolari producătorul elvețian de pesticide Syngenta AG în 2015 – a cumpărat cu 7,7 miliarde de dolari firma Pirelli în 2016 – a achiziționat, cu un miliard de dolari, producătorul german de echipamente industriale KraussMaffei for about $1 billion. Același raport al CE consemnează că Beijingul ajută să investească în UE nu doar companiile în care statul deține acțiuni, ci și pe cele cu capital integral privat. Atunci când există interesul guvernului chinez în achiziționarea unei firme europene de interes strategic, statul acordă susținere inclusiv firmelor private.

- peste 35% din activele din UE sunt deținute companii din state terțe - suma totală a acestor ISD era de 6.295 de miliarde de euro, la sfârșitul anului 2017 - ele asigurau 16 milioane de locuri de muncă - față de partenerii tradiționali (SUA, Canada, Japonia, Korea de Sud etc), în ultimii ani s-au remarcat China, Hong Kong și Macao, precum și offshore-urile - în timp ce investitorii tradiționali sunt prezenți în mod aproape egal în toate domeniile, noii veniți sunt mai tentați de achizițiile din IT, auto și aeronautică

66% din investițiile chineze în UE au fost făcute de companii de stat ale Beijingului În ultimii 20 de ani, structura și proveniența investițiilor străine directe in UE s-au schimbat semnificativ, în special din direcția economiilor emergente.

Pe 9 aprilie va avea loc, la Bruxelles, summitul UE – China, iar analiștii economici se așteaptă ca tonul Uniunii să fie mai categoric, după ce Italia și-a anunțat săptămâna trecută intrarea în megaproiectul Belt and Road Initiative (BRI, sau Drumul Mătăsii).

