(ANALIZĂ) UE, hipnotizată de banii Chinei: valoarea activelor chinezești în Europa a crescut de 10 ori în 4 ani. Beijingul rade tot, Bruxellesul e spectator

Filiala rusă a Ford Motors Co, Ford Sollers, va închide două fabrici de asamblare şi o fabrică de motoare din Rusia, părăsind astfel piaţa autohtonă a autovehiculelor pentru pasageri, informează Reuters.

Love, Death + Robots este o serie animată de optsprezece episoade create de către Tim Miller. Regizorul din spatele lui „Deadpool”. Din ce am putut deduce, episoadele nu au o legătură directă între ele. Deși nu este exclusă ideea că ar face parte din același univers....

Vă invităm să urmăriți prestaţiile unora dintre cei mai valoroți artişti de jazz de talie internațională la ed. a VII-a Jazz’n Chișinău International Festival, care va avea loc la 16-19 aprilie 2019 in Chișinău, Tiraspol, Soroca, Taraclia.

Ministerul Afacerilor Interne și Comitetul de Investigații al Rusiei (SKR) au inițiat anchete în urma informațiilor aparute in presa locala si federala despre o bataie în masa care a avut loc între doua servicii ale forțelor de ordine din capitala Kalmîkiei, Elista,...

Kebapul de post nu te va face deloc să simţi lipsa cărnii. Este ideal chiar şi pentru vegetarieni sau vegani, iar reţeta este extrem de simplă, rezultatul este gustos şi cu siguranţă nu te vei opri la o singură porţie. Să mai spunem şi că are foarte puţine grăsimi? Este gata...

Am prezentat, în câteva numere, moștenirea latinească din lexicul limbii române, pornind de la faptul că româna este o limbă romanică; ea continuă, la fel ca celelalte limbi romanice, latina. Înainte de a trece la alte componente etimologice ale vocabularului...

Simona Halep, nr. 3 WTA, trebuie să o învingă pe cehoaica Karolina Pliskova, nr. 7 mondial, pentru a ajunge în finala Miami Open 2019 și pentru a redobândi astfel titlul de lider WTA. Duelul între cele două sportive din semifinalele competiției are loc în...

Regiunea joacă însă un rol mai important pentru iniţiativa chineză Belt and Road, pentru îmbunătăţirea infrastructurii critice a statelor din această zonă.

în 2016, a decontat cea mai mare tranzacție chineză a anului – a cumpărat, cu 46,3 miliarde de dolari producătorul elvețian de pesticide Syngenta AG în 2015 – a cumpărat cu 7,7 miliarde de dolari firma Pirelli în 2016 – a achiziționat, cu un miliard de dolari, producătorul german de echipamente industriale KraussMaffei for about $1 billion. Același raport al CE consemnează că Beijingul ajută să investească în UE nu doar companiile în care statul deține acțiuni, ci și pe cele cu capital integral privat. Atunci când există interesul guvernului chinez în achiziționarea unei firme europene de interes strategic, statul acordă susținere inclusiv firmelor private.

- peste 35% din activele din UE sunt deținute companii din state terțe - suma totală a acestor ISD era de 6.295 de miliarde de euro, la sfârșitul anului 2017 - ele asigurau 16 milioane de locuri de muncă - față de partenerii tradiționali (SUA, Canada, Japonia, Korea de Sud etc), în ultimii ani s-au remarcat China, Hong Kong și Macao, precum și offshore-urile - în timp ce investitorii tradiționali sunt prezenți în mod aproape egal în toate domeniile, noii veniți sunt mai tentați de achizițiile din IT, auto și aeronautică

66% din investițiile chineze în UE au fost făcute de companii de stat ale Beijingului În ultimii 20 de ani, structura și proveniența investițiilor străine directe in UE s-au schimbat semnificativ, în special din direcția economiilor emergente.

Pe 9 aprilie va avea loc, la Bruxelles, summitul UE – China, iar analiștii economici se așteaptă ca tonul Uniunii să fie mai categoric, după ce Italia și-a anunțat săptămâna trecută intrarea în megaproiectul Belt and Road Initiative (BRI, sau Drumul Mătăsii).

