(ASTA-I PATRIA VOASTRĂ) Un ipocrit și o șantajistă, idealul dragostei la ruși

Cel care a introdus celebrarea sfinţilor Petru și Fevronia, și a numit-o Ziua Familiei, Dragostei și Fidelitatii (8 iulie), nu are habar despre vieţile acestor oameni. Dorința de a opune cu orice chip Zilei Îndrăgostiților Valentines Day (de sorgine americana) o zi tradițional ruseasca, provoaca in lumea academica o jena imensa, scrie teologul Alexandr Nevzorov.

Povestea sfintilor Petru și Fevronia poate concura doar cu capetele de dovleac vorbitoare, cu Halloween-ul și alte orori.

În calitate de simbol al iubirii și fidelitatii in Rusia a fost ales un cuplu foarte ciudat: ea – o fată de la țară, săracă, vindecatoare; el – prinț (kneaz). El cade prada unei boli dermatologice grave, afla despre vindecatoare și călătorește spre satul ei pentru a fi tratat. Ea a văzut cu cine are de-a face și înțelegand severitatea bolii, a pus o condiție: dacă îl vindecă, el se va însura cu ea. El a fost de acord, stiind foarte bine ca nu isi va tine cuvantul. Ea este conștientă de faptul că prințul probabil ca o minte, îl vindecă, dar lasă cateva cruste. Desigur, printul Petru nu își respecta cuvantul și fuge, dar înainte sa ajunga acasa, este acoperit din nou de cruste. Este obligat să se întoarcă, și este supus din nou aceluiasi santaj. Astfel, cei doi se casatoresc.

Apoi perechea traieste impreuna ceva timp, dar fara copii, și relația lor se încheie în divorț. De ce? Pentru că în cele din urmă au ajuns la concluzia că ar fi mai bine pentru ei să se călugăreasca, iar pentru asta trebuie să pună capăt tuturor legăturilor si relatiilor pământești.

Apoi prințul cade la pat, și dintr-un motiv necunoscut, trimite mesagerii sai la fosta soție, cerandu-i sa moara în aceeași zi cu el. De ce naiba face asta, povestitorii nu ne specifică. Nu se știe dacă în mod voluntar sau fortata, Fevronia este de acord. Cei dor mor în aceeasi zi.

Apoi, povestea capata caracterul unui film de groază. Noaptea, cele doua cadavre traverseaza distanta dintre care ii separa pentru a se reintalni incolaciti in acelasi mormant. A doua zi sunt gasit de gropari si oamenii ii separa din nou, in diferite colturi ale orasului. Povestea celor doi zombi care in fiecare noapte se reunesc in acelasi mormant se repeta de trei ori.

Morala: un cuplu care se căsătorește prin șantaj, fără copii, divorțat, în stare de puterfactie, reprezinta în Rusia moderna simbolul familiei, dragostei și fidelitatii. Povestea este foarte „suculenta” pentru un film horror.



Pentru cine nu crede sa reciteasca cartea editată de academicianul Alexandr M. Pancenko, publicat de editura „Nauka”.



Ziua Dragostei, Familiei si Fidelitatii a fost legiferata in Rusia in 2008.



Sursa: Timpul.md