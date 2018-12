(CUM SCRIEM, CUM VORBIM?) „Susținerea preventivă” este, de fapt, prealabilă

În cadrul studiilor universitare și postuniversitare se scriu și se susțin mai multe tipuri de teze - de an, de licență, de masterat, de doctorat și elaborarea acestor lucrări este o preocupare permanentă a catedrelor de profil și a profesorilor care îi ghidează pe studenți.



De regulă, în al doilea semestru al ultimului an de studii, cei care își pregătesc tezele sunt atent monitorizați și cam pe ultima sută de metri are loc o verificare a stării de lucruri, numită în instituțiile noastre „susținere preventivă”. Această sintagmă este o traducere neinspirată a rusescului предварительная защита, în care nu s-a ținut cont de semnificația de facto a lexemului preventiv, care poate să apară ca echivalent al lui предварительный, dar nu în orice tip de contexte.

Pentru a ne convinge, este suficient să verificăm sensul cuvântului respectiv, care, conform DEX-ului înseamnă: PREVENTÍV, -Ă, preventivi, -e, adj. Care are ca scop preîntâmpinarea unui rău, împiedicarea apariției sau a răspândirii unei boli, a săvârșirii unei infracțiuni etc. ◊ (Jur.) Arest preventiv sau închisoare (ori detențiune) preventivă = deținere provizorie a unui inculpat în timpul soluționării unui proces penal; prevenție (1); p. ext. loc în care sunt deținuți acești inculpați. (În sintagma) Medicină preventivă = ramură a medicinii care se ocupă cu prevenirea bolilor; profilaxie. Este evident că susținerea tezelor de licență nu are drept scop prevenirea unor posibile molime sau cataclisme și nici nu este o măsură de profilaxie. Pentru această activitate, care, de fapt, precede susținerea oficială, în fața unei comisii autorizate, denumirea corectă ar fi susținere prealabilă, pentru că anume acest adjectiv are semnificația necesară: PREALÁBIL, -Ă, prealabili,

-e, adj. Care trebuie făcut, pregătit, spus înainte de începerea unei acțiuni principale; care precedă, care este anterior; anticipat, preliminar. ◊ Loc. adv. În prealabil = mai întâi, mai înainte de... [Pr.: pre-a-] – Din fr. préalable. După cum se poate observa, dicționarul oferă și sinonimele anticipat, preliminar, care, de asemenea, pot fi utilizate în funcție de context. Dar parcă se mai uită cineva prin dicționare? Nici gând! Site-urile instituțiilor de învățământ o țin una și bună: Susținerea preventivă a lucrărilor de calificare/recalificare http://ecampus.ifc.md/; Susținerea preventivă a tezelor de licență http://caiausm.blogspot.com/; Repartizarea studenților pentru susținerea preventivă a tezelor de diplomă http://ti.utm.md/; Susţinerea preventivă a Tezei de master http://www.baa.ase.md; Studenţii care nu au reuşit la susţinerea preventivă http://www.teologie.md; Susţinerea preventivă a tezei cel târziu o lună înainte de începutul examenelor de licenţă http://tinread.usb.md ș.a.

Dacă ar fi să ne lansăm în discuții ce s-ar încadra mai mult în faimoasa teorie a chibritului, am putea accepta că și „susținerea preventivă” este o măsură de profilaxie și de prevenire a unui rău (cum ar fi lenea studentului). Dar probabil că nu are rost să ne cramponăm de o denumire neadecvată, când putem spune susținere prealabilă, fără a intra în zona măsurilor polițienești de contracarare.

Irina Condrea, doctor habilitat, conferențiar universitar la USM