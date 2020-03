(DOCUMENTE BOMBĂ) /// IURIE RENIȚĂ: Deputatul PSRM Vasile Bolea, înfrățit cu Bahamasul

P.S. Am fost abordat insistent de către cetățenii noștri cu sugestia ca președintele Igor Dodon să-i confere consateanului său, Vasile Bolea, gradul de General de Integritate (cum a mai făcut-o zilele acestea pentru anturajul său personal din SIS, SPPS și Ministerul Apărării!). Acest grad să fie transmis personal deputatului PSRM Vasile Bolea de către Procurorul General Alexandru Stoianoglo în ședința de plen a parlamentului. Cred că ideea este foarte bună, pentru aceasta fiind întrunite toate condițiile!

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Doi cercetători români cer guvernului să înceapă o campanie agresivă de testare a populației cu teste rapide, după modelul din Coreea de Sud, pentru a putea ține sub control răspândirea rapidă a epidemiei de coronavirus. Valentin Pârvu și Mihaela Pârvu...

Actualitate 19 Martie 2020, ora: 14:47

Vrei sa stii cum se prepara un aluat de pizza delicious. Noi am cautat si am gasit secretele unui aluat de pizza ca la pizzeriile celebre. Nu vei mai face niciodata comanda si vei prepara pizza numai in casa. Aluat pizza pentru blat pufos Pentru a prepara un aluat de pizza pentru blat pufos...