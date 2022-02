(FOTO) 38 de blocuri de locuit și 800 de vile - “Satul German” un nou cartier, ca în Europa, va fi construit, de la zero, la periferia capitalei

În municipiul Chișinău a început construcția, de la zero, a unei noi suburbii, pentru circa 5000 de locuitori, cu infrastructură, facilități și arhitectură conforme tuturor standardelor contemporane. Proiectul imobiliar, revoluționar pentru țara noastră, se va numi “Satul German” și este realizat de omul de afaceri Ceslav Ciuhrii și compania sa, Regata Imobiliare.

“Satul German”, amplasat în preajma uneia dintre cele mai importante artere rutiere ale municipiului Chișinău, bulevardul Dacia, în zona Aeroportului Internațional Chișinău, va avea o suprafață de peste 800 mii mp și va cuprinde 38 de blocuri de până la cinci etaje și 800 de vile: locuințe de tip duplex, townhouse, case individuale cu unu și două niveluri. Va fi asigurat cu o infrastructură socială bine dezvoltată. Va dispune de un spital dotat, grădiniță și școală proprii, amplasate în clădiri moderne, noi, unde accentul va fi pus pe calitățile și pe necesitățile fiecărui copil. Vor fi amenajate terenuri de joacă frumoase și sigure, pentru liniștea părinților și pentru copii fericiți și sănătoși. De asemenea, “Satul German” va avea propriul centru comercial, propria sală de fitness și SPA, restaurante, spații comerciale, terenuri de sport, inclusiv terenuri de tenis de câmp, etc.

Dezvoltatorul proiectului, Ceslav Ciuhrii, spune că înainte de demararea acestuia echipa sa a studiat ultimile tendințe în materie de arhitectură, dar și cele mai noi concepte din acest domeniu, iar informațiile adunate au fost folosite, piesă cu piesă, la elaborarea proiectului. “Satul German” este un concept absolut nou pentru țara noastră, o garanție a confortului și calității. “Satul German” este nu doar despre clădiri și metri pătrați, ci este, dacă vreți, un microcosmos, o oază de modernism, confort și calitate într-o locație superbă, verde și liniștită, departe de gălăgia urbană și fără ambuteiaje. Dar, în același timp, cu infrastructură dezvoltată și unde toate sunt bine aranjate și la îndemână”, a declarat Ciuhrii.

În „Satul German” totul este construit de la zero și conform celor mai înalte standarde europene de eficiență energetică, astfel încât jumătate din consumul de energie va proveni de la energia solară. “Începând de la canalizare, țevi, cabluri, absolut toate sunt construite de la zero. Fără conexiuni cu țevile vechi, fără suduri, cârpituri. Toate cablurile și rețelele sunt trase pe sub pământ. Nu veți vedea aici zeci de cabluri de la un pilon la altul, țevi de încălzire prin mijlocul terenurilor de joacă. Doar cerul și soarele deasupra capului. Chiar și tomberoanele pentru gunoi vor fi ascunse sub pământ”, potrivit lui Ceslav Ciuhrii.

El a mai atras atenția că “Satul German” poate deveni, în viitor, un nucleu de afaceri al Chișinăului, deoarece în localitate va fi amplasată o clădire de birouri modernă, dar și un hotel din cunoscuta rețea internațională “Ibis Hotels”.



Dezvoltatorul intenționează să dea în exploatare prima etapă a “Satului German” în anul 2024, iar întreg proiectul - până în 2027. Mai multe informații despre tipurile de locuințe și oferte găsiți la Departamentul Vânzări - +373 22 99 11 11, +373 78 99 22 11, email - sales@satulgerman.md.