(FOTO) A descoperit porțile Paradisului. Bloggerul rus Ilya Varlamov: Frumusețea Moldovei se vede imediat ce cobori din avion și intri în aeroportul renovat

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

În secțiile de vot din câteva școli și grădinițe din București, unde prezența la vot e aproape de zero, observatorii au identificat sute sau chiar mii de persoane care ar trebui să locuiască în același apartament, conform datelor existente la Evidența Populației. G4Media.ro a...

Vremea e încă frumoasă pentru perioada asta din an și poate că nu te-ai grăbit deja să-ți montezi anvelopele de iarnă. Dar, după ce o faci, ar fi bine să știi și câteva trucuri legate de pornirea motorului în anotimpul rece. Ca să n-ai probleme. În...

Ilya Varlamov mai scrie că, la prețuri rezonabile, prin Aeroportul din Chișinău pot fi întreprinse zboruri spre Europa. „Acum câțiva ani, am zburat, de Revelion, în Franța și m-a costat ieftin. Așa că să nu vă fie frică de călătorii cu escală prin Chișinău, aici e foarte plăcut”, laudă Ilya Varlamov aerogara moldovenească.

DESPRE VINRĂII ȘI ALTE ATRACȚII ALE MOLDOVEI În articolul despre Moldova, Varlamov scrie despre călătoria sa cu un avion de mici dimensiuni la vinăria „Et cetera”, care are propria pistă de aterizare-decolare și priveliștile de basm de aici. Varlamov menționează că pe cele 50 de hectare de podgorii, care se întind cât vezi cu ochii, sunt cultivate cele mai selecte soiuri de viță de vie, iar pivnițele vinăriei păstrează atâta vin calitativ încât nu orice bancă cu banii pe care îi are în conturi poate să-l cumpere. Un alt „rai al vinului”, alte uimiri. Vinăria „Castel Mimi”, scrie Ilya Varlamov, se numără printre 15 capodopere arhitecturale ale lumii din industria vinicolă. Bloggerul a fost uimit și de unicitatea pivnițelor seculare de la „Mimi”. În notițele sale, Varlamov scrie despre centrul „Artcor” unde vin cei mai creativi tineri din Chișinău, despre călătoria sa prin Capiata Moldovei cu motociclete retro și despre piața centrală, care abundă de fructe și legume proaspete și unde un litru și jumătate de vin de casă poate fi cumpărat la un preț ireal de mic – un dolar. Parcările hatorice și publicitatea necontrolată – sunt două lucruri ce l-a deranjat pe Varlamov.

DESPRE AEROPORTUL DIN CHIȘINĂU Bloggerul rus are cele mai bune aprecieri despre intrarea în raiul moldovenesc – Aeroportul Internațional Chișinău.

