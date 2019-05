(FOTO) Apare încă un model Dacia? Arkana, fratele mai sportiv al lui Duster

Bloggerul Eugen Luchianiuc îi dă replică liderului PPDA, Andrei Năstase, care a lansat ieri atacuri dure la adresa celor care îl critică. Răspunsul bloggerului vine sub formă unui demers către conducerea Spitalului Clinic de Psihiatrie, în care Luchianiuc cere ca Năstase...

Renault vrea să ajungă la vânzări anuale de 5 milioane unităţi până în 2022, iar Arkana va juca un rol cheie în atingerea acestui obiectiv. Compania auto franceză n-a avansat momentan ţinte de vânzări, dar e clar că la capacitate de producţie maximă (probabil prin 2020-2021), Arkana va fi comercializat în peste 200.000 de exemplare pe an, la nivel mondial. Probabil, din acest motiv, în prezent, uzina din Piteşti este în plin proces de mărire a capacităţii de producţie.

Este un fel de BMW X4 în variantă low-cost, iar maşina va fi lansată pe piaţă în acest an, mai întâi în Rusia. Astfel, fabricat iniţial în uzinele din Moscova, acest SUV – Coupé va fi comercializat şi pe alte pieţe sub marca Renault sau Dacia „cu acelaşi unic design, dar adaptat, de asemenea, la aşteptările clienţilor locali”, susţin oficialii francezi.

Arkana, modelul SUV – Coupé al celor de Renault care, cel mai probabil, se va comercializa în Europa sub brandul Dacia, a fost surprins într-o serie de fotografii spion realizate chiar în România.

