(FOTO) Au fost plantate mii de flori. Cum arată Orheiul la început de primăvară

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

​Tesla Motors a anunțat că versiunea cea mai ieftină a Model 3, cea de 35.000 de dolari, este disponibilă pentru a fi comandată. Modelul are o autonomie de 350 km, iar la 37.000 de dolari poate fi comandată varianta cu autonomie de 420 km. Elon Musk a promis acum doi ani lansarea acestei...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis aceste cuvinte diverselor limbi romanice, constatăm că aproximativ 500, adică o pătrime, au...

În ultimii 4 ani, de când în fruntea primăriei Orhei a venit Ilan Șor, au fost plantate, anual, zeci de mii de flori, dar și mii de copaci, printre care pini, tui, arțari, dar și iasomie, buxus și mahonie. În plus, au fost instalate și sisteme moderne de irigare pentru gazoanele unde cresc flori și puii de copaci plantați.

Mai exact, în acest an, peste 2200 de flori primula, care mai este numită și zâna florilor, au fost plantate pe aleea monumentelor și pe gazonele de pe două principale străzi - Vasile Lupu și Mihai Eminescu. Iar alte 12000 de flori din familia viola au fost plantate în parcul Ivanos și la bustul scriitorului Aleksandr Pușkin.

În ultimele zile orașul Orhei a înflorit la propriu. Deja al patrulea an primăria plantează flori în parcuri și pe gazonul de pe marginea principalelor străzi ale orașului. Și cu fiecare an, orașul devine tot mai verde, mai înfloritor și mai plăcut pentru locuitori și oaspeți.

