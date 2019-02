(FOTO) Dovada ca socialiștii au organizat transportul votanților din Transnistria. PDM a sesizat CEC

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Când vorbim despre viața cuvintelor românești trebuie să începem cu... începutul: am arătat în episodul precedent că limba română continuă latina, limba-mamă. Este un adevăr pe care nu mă sfiesc să-l repet ori de câte ori voi avea prilejul s-o...

Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui cinstire, pe 24 februarie, marca simbolic şi începutul primăverii.

Aproape trei milioane de alegători din Republica Moldova sunt chemaţi duminică, începând cu ora 07:00, la urne pentru a alege noul parlament de la Chişinău, în cadrul unui scrutin ce are loc simultan cu un referendum privind reducerea numărului de deputaţi, de la 101 la 61.

Amintim că Partidul Democrat din Moldova a sesizat Comisia Electorală Centrală despre faptul că, în ziua alegerilor din 24 februarie 2019, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova oferă bani pentru participarea la votare în secțiile constituite pentru alegătorii din stânga Nistrului. ”În acest sens, am fost sesizați de către cetățeni, că exponenții PSRM oferă bani alegătorilor din localitățile amplasate în stânga Nistrului pentru a vota pentru concurentul electoral respectiv.Considerăm că este o ilegalitate gravă, dat fiind că, potrivit Codului electoral, concurenţilor electorali li se interzice să ofere alegătorilor bani sau alte bunuri materiale în schimbul votului”, se arată într-un comunicat al PDM.

Într-un anunț expediat pe adresa redacției Ziarului Național, alegătorii din Bender sunt informați că le vor fi puse la dispoziție autocare, pentru ca să ajungă la Varnița să voteze, iar locul staționării autocarelor este lângă cafeneaua „Bîcii rai” din Bender. Sub anunț stă afișată poza candidatului PSRM în circumscripția din Transnistria, Vitali Evtodiev.

