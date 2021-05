(FOTO) MAȘINILE LUI VORONIN. Dezvăluire bombă în garajul PCRM! Familia deține mașini blindate, limuzine de lux și mașini de epocă

Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Ce simbolizează, de fapt, oul și ce legătură are cu Sărbătorile Pascale. Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar una dintre cele mai frumoase tradiţii din această...

Sfantul Mucenic Sava s-a nascut in anul 334, intr-un sat din zona Buzaului. Parintele sau duhovnicesc era preotul Sansala. Cei doi erau calugari misionari in tinutul Buzaului unde, probabil,...

Istoric, literar sau artistic, trebuie înțeles în contextul său istoric și social, însă nu am știut niciodată prea multe despre închisorile din vremea lui Iisus.

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Ieri am citit o scrisoare a unui basarabean exilat în oraşul Verholens.

Reprodus din revista săptămânală pentru probleme sociale și economice SOCIETATEA DE MÂINE, an. I, nr. 13, duminică 6 iulie 1924)

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Ritual străvechi, plin de semnificaţii precise, dar care astăzi par a se estompa tot mai mult sub presiunea post-modernismului galopant, tăierea mieilor de Paşti este un fenomen complex care...

Ziua Muncii are o istorie interesantă, dar destul de crudă. May Day a fost dedicată, iniţial, unor muncitori care şi-au pierdut viaţa într-un monstruos complot al poliţiei.

1 an în urmă:

De departe ceea ce ne-a impresionat cel mai tare a fost colecția de mașini vechi deținută de familia Voronin, mașini pe care le puteți vedea pozate chiar în garajul din subsolul noului sediu al PCRM. Sursele noastre din PCRM ne-au spus că această colecție este „comoara" lui Vladimir Voronin, care este un om pasionat de mașini și care împreună cu fiul său au recondiționat mașinile de colecție. Numai că această recondiționare nu este deloc ieftină. Am consultat, împreună cu un specialist în astfel de recondiționări, mașinile aflate în garajul familiei Voronin și am ajuns la o sumă totală de aproximativ de 10 milioane de lei. Specialistul pe care l-am consultat ne-a spus că mașinile au fost recondiționate la cele mai înalte standarde profesionale în domeniu și că se vede că proprietarii sunt oameni pasionați, care investesc sume considerabile în acest hobby.

Ceea ce ar mai fi de precizat este că salonul de la care au fost achiziționate toate aceste mașini este Wilhelm-Drapp-Straße 19, 76532 Baden-Baden, Germania, la care dacă adăugăm și faptul că toate au inițialele BAD, de la localitatea Baden-Baden si OV, probabil de la Oleg Voronin, plus combinațiile de cifre 777, 888, 999, plus faptul că aceste mașini au fost văzute de multe ori în Chișinău, așa cum reiese și din poze, avem probe foarte concludente legate de persoanele care utilizează aceste autoturisme.

Este evident că familia Voronin preferă marca nemțească Mercedes. În Germania, în garajul familiei, găsim doar limuzine aparținând acestei mărci, modele dintre cele mai luxoase și mai confortabile: o limuzină S klass care valorează cel puțin 3 milioane de lei, un jeep GL63AMG a cărui valoare depășește 3 milioane de lei, o mașină sport SLS AMG a cărui valoare poate ajunge la 4 milioane de lei, în poze se vede că aceasta este fotografiată chiar pe străzile din Chișinău, dar are numere de Germania, cu aceleași inițiale și combinații de cifre, dar mașina respectivă o găsim și în garajul din Germania al familiei Voronin. Vedeta însă din Germania a familiei liderului PCRM este un SLR MCLaren, o mașină sportivă de lux, care costă cel puțin 10 milioane de lei.

Dacă în garajul PCRM din Chișinău găsim limuzine blindate, în garajul familiei Voronin din Germania găsim mașini de lux. Gustul pentru limuzinele mari nu se pierde nici în Germania, cea mai scumpă mașină cu care circulă familia Voronin când se află acolo este un Maybach, o limuzină superbă, care valoreaza peste 8 milioane de lei. De altfel, se pare că această mașină este preferata lui Vladimir Voronin și este mașina pe care o utlizează când aterizează la Strasbourg pentru a ajunge în localitatea germană în care familia liderului PCRM își are casa.

Nu este pentru nimeni un secret că familia Voronin deține mai multe proprietăți în afara țării, iar una dintre acestea se află chiar în Germania, într-o localitate aflată foarte aproape de granița cu Franța, lucru care explică de ce pe lista cu zborurile private ale liderului PCRM, Vladimir Voronin, apar frecvent zboruri la Strasbourg. Unii naivi ar putea crede că Voronin zboară acolo cu treabă pe la instituțiile europene, chiar dacă sună paradoxal. Realitatea însă pare să fie cu totul alta. Voronin zboară la Strasbourg, iar de acolo cu mașina are doar câteva zeci de kilometri până în orașul în care familia sa deține o reședință de lux.

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

Chiar dacă nu am rezolvat încă problemele prezentului, pandemia de coronavirus ne ține încă în casă și continuă să facă victime, trebuie să ne gândim totuși și...

