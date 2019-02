(FOTO) Platon a atacat din nou familia lui Mihail Gofman: „O să regretați oriunde v-ați afla, în celulă sau la Frankfurt”

După interviurile pe care le-a oferit Mihail Gofman pentru Zeppelin Investigation, unde a vorbit despre schema prin care s-a furat miliardul din BEM în 2014, soția lui Gofman a avut din nou de suferit. Deja a doua oară, oamenii lui Platon i-au tăiat furtunul de la frâna automobilului personal.



Fostul şef-adjunct al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA, Mihail Gofman, care în prezent se află în SUA, a postat în această seară câteva poze pe Facebook cu mașina avariată a soției sale, care se află la Chișinău. Gofman îi avertizază pe Veacelav Platon și Victor Țopa că prin așa metode nu-l vor putea reduce la tăcere, ba din contra!

„Nu pot zice că sunt mirat. Doar indignat! Încă din 2010 am știut mai bine ca oricare altul cine e Platon și cu ce personaj mă pun. Am făcut-o conștient și vorba altui personaj deja cunoscut, pe deplin asumat! Mi-am dat seama de asta foarte bine și cînd am decis în ultimele interviuri să pun pe masă tot Adevărul și să arunc clasa politică în aer (vorba aceluiași personaj), cu tot cu Platon și falșii lui eroi și falsele eroine. Știam perfect cît de tare îi va durea Adevărul pe cei pe care probele mele îi arată așa cum sunt ei și nu machiați de avocații lor de prin presă. Și nu mă refer aici la spumele de la gurile eroinelor sau natașelor, la șantajul lor am învățat în acești 8 ani să rezist și să contraatac”, a scris Gofman.

Fostul angajat CNA spune că știa că loviturile cele mai dureroase vor veni de la stăpînii și sponsorii din umbră, cei care iubesc eroinele cu dragostea lor platonică. Totuși, aceștia au trecut linia roșie!

„Dragi Platon și partenerii, ați înțeles că ați pierdut lupta, că nu mai aveți nicio șansă să ajungeți la mine aici, peste Ocean și că veți primi peste labe de la instituțiile sub protecția cărora mă aflu. Vi s-a raportat că v-am dejucat și combinațiile pe care ați încercat în ultimul timp să mi le organizați cu natașele voastre și că nu mai puteți să îmi închideți gura, ca până acum. Și ați decis să loviți acolo unde sunt cel mai vulnerabil, să mă șantajați cu cei dragi mie, cei pe care i-am lăsat acasă, la Chișinău?? Mesajul de mai jos a fost trimis pe telefonul soției, iar peste câteva zile a urmat continuarea, din nou cu furtunul de frână de la automobil. Lașilor, voi știți foarte bine că eu cunosc alfabetul, de la A pînă la Z. Și o să regretați, oriunde v-ați afla, în răcoarea celulelor, sau a vîntulețului de la Frankfurt. Vă promit!”, a mai spus fostul angajat CNA

Totodată, Gofman cere insistent organelor abilitate ale Republicii Moldova să îi protejeze familia, cererile au fost deja depuse la organele de poliție. De restul, spune că o să se ocupe el personal.













Amintim că în cadrul interviului oferit de Gofman pentru Zeppelin în decembrie 2018, fostul angajat al CNA a explicat detaliat cum furtul miliardului din BEM a fost coordonat de bacherul Veceslav Platon și serviciile secrete rusești. Aceștia au acționat prin puterea politică a lui Vlad Filat, care la acea vremea era șeful Guvernului de la Chișinău, iar Filat l-a șantajat pe un alt bacher, Ilan Șor, să execute jaful secolului. Vedeți în emisiunea de mai jos schema explicată pe larg.