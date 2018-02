(FOTO) Shor modernizează grădinițele la Orhei. A înlocuit paturile vechi de 20 de ani cu altele noi

După ce, timp de mai multe decenii, copiii din grădinițele din Orhei dormeau în paturi vechi, procurate pe timpul fostei URSS, începând cu ziua de astăzi copilașii vor dormi în paturi moderne și comode.



Grădinițele din Orhei au pătucuri noi, în schimbul celor vechi de peste 20 de ani

Potrivit dispoziției Primarului de Orhei, Ilan ȘOR, cele 7 grădinițe din oraș, au fost dotate cu mobilier nou.

Peste 230 de paturi moderne cu saltele ortopedice au fost procurate și repartizate grădinițelor din municipiul Orhei. Mai mult, pe lângă mobilier, grădinițele au fost dotate cu jucării și materiale didactice, literatură artistică pentru copii, instrumente muzicale, precum și alte utilaje.





Portivit, Primarului de Orhei, Ilan ȘOR, „modernizarea grădinițelor și crearea condițiilor pentru desfășurarea programului educațional, reprezintă o prioritate pentru echipa noastră. Acum doi ani, am modernizat și am deschis grupe suplimentare, oferind posibilitatea ca toți copiii care erau pe listele de așteptare să frecventeze grădinițele. Astăzi, am dotat cu mobilier nou, iar următorul pas din programul de modernizare a insituțiilor preșcolare, constituie controlul strict al siguranței alimentare în grădinițele din Orhei” a notat Ilan ȘOR.

Bucuroși de aceste reforme sunt nu doar copiii, dar și cadrele didactice.

Dna Lilia Sorocean, Directoarea Grădiniței nr. 2 din municipiul Orhei, a menționat că: „mobilierul din grădinițe nu a fost reabilitat mai bine de 20 de ani. Astăzi, ne bucurăm enorm că, Primarul Ilan ȘOR, acordă o atenție sporită insituțiilor cu învățământ preșcolar și depune eforturi pentru a moderniza grădinițele și a oferi condiții europene copiilor orașului”.

Amintim că, în 2016, la inițiativa Primarului Ilan ȘOR, au fost renovate și deschise 6 grupe, pentru copiii, care erau pe listele de așteptare din cauza insuficienței locurilor în grădinițe.

În oraşul Orhei sunt 7 instituţii de învăţământ preşcolar şi 7 instituţii de învăţământ gimnazial şi liceal.