(În culisele istoriei) Un principe sârb, în pământ basarabean

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

1542 - S-a născut regina Maria Stuart a Scoției (d. 1587). 1832 - A apărut la București, sub conducerea lui Ion Heliade Rădulescu, primul număr din „Buletin, gazeta...

Sărbătorile de iarnă sunt unele dintre cele mai așteptate ale anului. Crăciunul este despre familie, despre timp petrecut alături de cei dragi, dar și despre cadouri și cele mai gustoase preparate. Este, totuși, o mică problemă. Cum putem să nu acumulăm kilograme în plus...

Ar putea părea greu de crezut, însă varza murată are o listă de beneficii mult mai lungă pentru sănătatea organismului decât în stare crudă. Asta se datorează valorii nutritive îmbunătățite în urma procesului de fermentație prin care trece. Află...

Pe mormântul ei de la Schineni, localitate situată la 18 km de Soroca, la 12 august 1828, principele Alexei Cara-Gheorghe a instalat un monument funerar pe care scria: „Aice odihneşci roba lui Dumnezeu Maria, soţia părucicului Alexe Cerni Karagheorghi, fiica şătrarului Trohin, s-au săvârşit în anul 1827 mart în 22. Dumnezeu s-o erti”.

La Cimitirul Central de pe strada Armenească s-a păstrat ca prin miracol un mormânt aparţinând unei personalităţi istorice - principele Alexei Cara-Gheorghe, care are o biografie scurtă, dar legată în întregime de Basarabia. Fiu al voievodului sârb Gheorghe Pétrovici, care figurează în istorie cu numele Cara-Gheorghe (14.XI.1768 - 25.VII.1817), s-a născut la 1798 în satul Topola.

Curios e faptul că în mare parte planurile de eliberare a Serbiei de sub dominaţia turcească au fost zămislite tot în capitala Basarabiei, unde erau stabiliţi cu traiul, temporar, mai mulţi lideri ai acestei comunităţi: voievozii Vucici, Jukovici, Nenadovici, fraţii Machedonski, mitropolitul Serbiei Leonte Lambrovici, arhimandritul Spiridon Filipovici, colonelul I. N. Radici, fostul secretar al lui Cara-Gheorghe, I. Djurici ş.a. Iar documentele atestă adresări din partea voievodului Cara-Gheorghe încă în 1809. Patru scrisori de ajutor din partea sârbilor răsculaţi împotriva ocupaţiei otomane au fost publicate în revista Arhivele Basarabiei (1930, nr. 3, pag. 297-300). Profesorul şi cercetătorul Toma Gh. Bulat a găsit pentru ele un generic sugestiv: „Ajutoare Româneşti pentru revoluţionarii sârbi (1809)”. Şi trebuie să reţinem că ajutorul solicitat a fost acordat, iar cercetătorul a concluzionat în acelaşi studiu: „…şi astfel din sudoarea românească au mers bani grei, pentru sforţarea de mântuire politică a Sârbilor. Mai mult, meşterii noştri au lucrat cu mintea şi cu braţul lor la descătuşarea lor. Credem că naţia noastră poate fi mândră şi de aceasta”.

După cum mărturisesc şi memorialiştii din acea vreme I. Liprandi, A. Weltman şi alţii, majoritatea emigranţilor sârbi s-au stabilit temporar cu traiul la Hotin, de unde treptat s-au mutat la Chişinău, care pe la 1820 devenise un centru al viitoarei eterii, adică al răscoalei pentru eliberarea Greciei de sub jugul otoman, şi era un semnal pentru eliberarea ţărilor din sudul Europei.

Istoricul Gheorghe Bezviconi chiar în primul număr al revistei sale „Din trecutul nostru”, apărut la 1 noiembrie 1932, dedica un studiu aparte acestei teme - Sârbii în Basarabia. Revine la aceeaşi temă în 1939, în numărul din lunile ianuarie-aprilie, adică în ultimul an de apariţie a revistei respective.

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și...

Ziua internaţională împotriva corupţiei, sărbătorită, în fiecare an la 9 decembrie, a fost instituită de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) la 31 octombrie 2003,...

