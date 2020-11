(INVESTIGAȚIE) Foste eleve de la Școala Profesională nr. 2 încep să vorbească despre cum Andrei Pavaloi, actual șef al Direcției educație la Primăria Chișinău, le teroriza pe fete

Sub umbrela luptei cu pandemia se cheltuiesc sume enorme de bani publici pentru procurarea a tot felul de mărfuri, cum ar fi calculatoare, ștergare, veselă etc. Și asta la prețuri duble și fără a fi organizate licitații. Și asta neținând seama de faptul că toate acestea au fost deja procurate o dată prin licitație de către primărie. Sumele se ridică la milioane. Fiind ignorată decizia CMC de a procura orice pentru primărie doar de până la 80 de mii de lei fără TVA. Nu are nici o treabă cu deciziile CMC nici primarul general, nici, cu atât mai puțin, dl Pavaloi, vorba vine. O mână spală pe alta.

Primul caz se referă la achiziționarea lucrărilor de reparație pentru grădinița nr.196, suma alocată fiind de 300.000 de lei pentru blocul alimentar și 200.000 de lei pentru blocurile sanitare. Cu toate acestea, au fost efectuate proceduri separate pentru fiecare tip de lucrări (ceea ce reprezintă, de fapt, divizarea achiziției). De asemenea, valoarea achiziției lucrărilor de reparație pentru blocul alimentar a fost micșorată până sub pragul de 240.000 de lei, pentru a putea aplica procedura de achiziție fără publicare. În urma acesteia, câștigător al ambelor proceduri COPF a devenit un singur agent economic – SONDICOM SRL. Al doilea caz, similar cu precedentul, se referă la achiziționarea lucrărilor de reparație pentru grădinița nr.76, suma alocată fiind de 300.000 de lei pentru reparația pavilioanelor și 100.000 de lei pentru cea a blocului alimentar. Ca și în primul caz analizat, au fost efectuate proceduri separate pentru fiecare tip de lucrări, iar valoarea achiziției pentru lucrările de reparație a pavilioanelor a fost micșorată până sub pragul de 240.000 de lei, așa încât să fie aplicată procedura de achiziție fără publicare.

Direcția Educație, Tineret și Sport a sectorului Râșcani – campion la achiziții „PE SUB MASĂ”. Să aruncăm o privire asupra activității domnului Pavaloi de pe timpurile când acesta deținea funcția de Șef al DETS din sectorul Râșcani. Presa a scris multe despre achizițiile publice dubioase înfăptuite sub bagheta lui Andrei Pavaloi. Venim doar cu câteva dintre ele, ca să zicem, mai de rezonanță. Ala Revenco, președinta Asociație Obștești „Părinți solidari” și membrii Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER) ne-au oferit mai multe informații la acest capitol.

„Andrei Pavaloi are dibăcia, însușirea de a se lipi de oamenii care pot să-l ajute. Știe să se lingușească. Asta e o trăsătură care ajută în carieră la noi. Curând, acest cusur va fi o calitate. Dacă a ajuns Pavaloi șef al Direcția educației, e sfârșitul lumii. Și oriunde te întorci, șefii sunt de felul acesta”, ne-a spus unul dintre foștii colegi, afirmând în același timp că Pavaloi era bun ca profesionist, dar nu-și putea stăpâni viciile. Andrei Pavaloi nu are o reputație bună nici ca familist. El a fost însurat de trei ori. Pe culoarele Școlii profesionale se vorbește că era agresiv și cu soțiile sale, pe una dintre ele dând-o afară noaptea din casă cu copilul în brațe.

