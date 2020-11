(LECŢII DE ISTORIE) Cum a provocat Rusia al Doilea Război Mondial

În septembrie 1939, armatele sovietică şi germană au sărbătorit primul succes în al Doilea război mondial. Trupele germane au cedat oraşul polonez pe care l-au ocupat – Brest, care a trecut sub ocupaţie sovietică. Pe 22 septembrie, la Brest a avut loc o paradă militară sovieto-germană comună. Acţiunile militare au fost finalizate, în mare, până pe 29 septembrie. Data sfârşitului războiului poate fi considerată 16 octombrie 1939, când nouă frontieră de stat a URSS a fost transferată de către armata sub pază trupelor de frontieră ale NKVD.

Horoscop 12 Noiembrie 2020, ora: 07:00

Jupiter si Pluto ajung din nou fata in fata. Au mai facut-o de doua ori in acest an. Aceasta este ultima oara pe 2020, iar lucrurile ar trebui sa se linisteasca. Luna este in scadere, in zodia Balanta. Face opozitie cu Marte si conjunctie cu Venus. De asemenea, Marte va intra in miscare...