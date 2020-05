(NE)REGULI NOI LA PRIMĂRIE. Ion Ceban ascunde CV-urile funcționarilor publici, agreați de PSRM

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Se apropie iunie, luna în care vara este intensă și plină de promisiuni, în care visăm mai mult ca oricând la dragoste și la libertate. Astrele ne pregătesc un adevărat spectacol celest, în care fiecare zodie are locul său bine stabilit și îi sunt...

Designerii români au depășit granițele țării și și-au prezentat colecțiile pe marile podiumuri internaționale. S-au făcut astfel remarcați de celebrități care nu au stat prea mult pe gânduri și au adoptat o ținută „made in Romania”.

Liberalul susține că presiunile la adresa lui Mărgineanu au origini mai vechi. Acestea ar fi început pe vremea fostului primar interimar Silvia Radu, fiind continuate și de către edilul interimar Ruslan Codreanu. „Dl Mărgineanu s-a opus de fiecare dată să cedeze soft-ul. Dacă Ruslan Codreanu l-a mai înțeles, odată cu venirea socialiștilor la conducerea Chișinăului, presiunile s-au ținut lanț. El de asemenea a refuzat, dar după ce zi de zi i se cerea baza de date, și-a depus demisia. Atunci socialiștii și-au pus la INFOCOM anonimii lor care, cel mai probabil, demult au predat soft-ul la „Termoelectrica”, consideră Cebanu. La rândul său, Ion Mărgineanu, fostul director INFOCOM, dă de înțeles că motivele din care i s-a cerut baza de date sunt pur și simplu lipsite de sens și că, probabil, la mijloc ar sta alte interese. „Ei spuneau că INFO BON voia să emită o chitanță unică pentru mai multe servicii comunale, chiar dacă INFOCOM eliberează de 40 de ani astfel de chitanțe tuturor doritorilor. Adică, toate serviciile sunt într-o chitanță. Presupun că emiterea soft-ului reprezenta o dorință personală a primarului. Eu doar i-am lămurit că soft-ul nu e proprietatea mea, ci a municipalității, și că astfel de proceduri trebuie aprobate de către CMC, dar el o ținea pe a lui cu niște argumente supte din deget”, susține Mărgineanu, care de asemenea nu cunoaște nimic despre noul director Andrei Stoianov. TIMPUL a încercat să discute și cu Andrei Stoianov. Secretara sa ne-a spus că acesta lipsește, dar neapărat ne va telefona mai târziu. Deocamdată nu am primit nici un apel de la noul șef al ÎM INFOCOM. Nici primarul Ion Ceban nu a răspuns la apelurile repetate ale redacției.

Consilierul PL se arată derutat de argumentele aduse de către primarul general în favoarea „marelui anonim al municipalității”. „În scopul respectării Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Primăria mun. Chișinău este în imposibilitate de a prezintă copiile CV-ul și contractul individual de muncă ale dlui Andrei Stoianov, deoarece acestea conțin date cu caracter personal”, se arată în răspunsul primarului. Potrivit lui Ion Cebanu, acest răspuns reprezintă un abuz, căci din orice CV se pot omite cu ușurință datele cu caracter personal: „Ce înseamnă date cu caracter personal? Adresa de domiciliu, chestiuni de genul ăsta, care nu aveau relevanță. Pentru orășeni este important să afle ce facilități i s-au acordat lui Stoianov prin clauzele contractului de muncă, cine în general este acesta, de unde vine, ce studii și abilități profesionale are. Eu cred că este un abuz. Legea prevede că datele cu caracter personal nu se fac publice, dar în momentul în care ceri o informație, aceste date se șterg cumva, ca să nu fie văzute. Așa însă se încalcă o lege cu trimitere la altă lege...”, subliniază consilierul.

Zero transparență la Primăria Chișinău. Primarul socialist Ion Ceban refuză să facă publice date generale cu privire la noul director al Întreprinderii Municipale INFOCOM, invocând motive mai mult decât stupide și anume că biografia celui din urmă ar conține date cu caracter personal. Un astfel de răspuns a primit consilierul PL Ion Cebanu, care a solicitat edilului informații despre CV-ul și contractul de muncă al lui Andrei Stoianov, numit recent în această funcție și remunerat de municipalitate cu 20 de mii de lei pe lună.

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

