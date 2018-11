(SĂNĂTATE) Alimente de evitat dacă ai tensiunea mărită

ZAHĂR Sunt sigură că ştii deja că utilizarea excesivă a zahărului duce la acumularea kilogramelor în plus şi chiar la instalarea obezităţii. Însă, ştiai că acest produs afectează şi nivelul presiunii arteriale? Kilogramele în plus afectează bună funcţionare a inimii, încetinesc fluxul sangvin şi, astfel, contribuie la modificarea nivelului presiunii arteriale. Încearcă să limitezi consumul zilnic de zahăr.

ALCOOL Consumul de alcool afectează în mod direct nivelul presiunii arteriale. În plus, alcoolul provoacă modificări şi în cazul pereţilor vaselor sangvine, care împiedică fluxul sangvin. Adulţii care suferă de hipertensiune au un risc dublu de dezvoltare a unor complicaţii cauzate de consumul de alcool.

LAPTE INTEGRAL Produsele lactate sunt o sursă excelenţă de calciu, care ajută la întărirea sistemului osos. Însă, consumate excesiv, acestea contribuie, adesea, şi cu o cantitate de grăsimi mai mare decât are nevoie organismul. Un singur pahar de lapte integral conţine 8 grame de grăsimi, dintre care 5 sunt săturate. Acest tip de grăsimi este nociv, fiind responsabil de instalarea afecţiunilor sistemului cardiac. Încearcă să bei lapte cu un procent scăzut de grăsime şi asta, nu foarte des.

CARTOFI PRĂJIŢI Una dintre cele mai vinovate plăceri, cartofii prăjiţi, nu atentează doar asupra siluetei noastre, ci şi asupra nivelului tensiunii arteriale. Deoarece cartofii prăjiţi sunt gătiţi cu o cantitate însemnată de ulei, aceştia conţin o cantitate enormă de grăsimi săturate. În plus, o porţie medie de cartofi prăjiţi conţine aproximativ 270 mg de sodium şi 19 grame de grăsime, care afectează în mod direct nivelul tensiunii arteriale şi nivelul colesterolului din organism.

Actualitate 14 Noiembrie 2018, ora: 07:00

Vremea continuă să se răcească, iar mâine am putea avea parte şi de primii fulgi. Noaptea izolat, iar ziua pe arii extinse vor cădea precipitații slabe sub formă de ploaie, la nord sub formă de lapoviță. Vântul va sufla din Sud-Est slab la moderat.