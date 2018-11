(SĂNĂTATE) Cataracta şi glaucomul, pericole nevăzute

Am urmărit în aceste zile discuțiile iscate în sânul Bisericilor Ortodoxe de decizia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol de a recunoaște autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

În perioada 23-27 octombrie am participat la cea de a șaptea ediție a Festivalului Internațional de Literatură din Timișoara, cu tematica „Țară, țară de adopție”, realizat de o echipă puternică, din care fac parte Robert Șerban, Oana Boca Stănescu, Ioana Gruenwald, Oana...

Statele Unite încă ar putea să impună sancţiuni legate de construcţia gazoductului Nord Stream 2, care ar aduce gazul rusesc direct în Germania pe sub Marea Baltică, a declarat joi secretarul american pentru energie Rick Perry, informează Reuters.

Autoritățile din Austria au anunțat reținerea sub acuzația de spionaj a unui colonel în retragere al armatei austriece. Potrivit reprezentantului oficial al Ministerului Apărării al Austriei, Michael Bauer, serviciul de contrainformații militare a descoperit cazul de spionaj cu...

Opoziția recurge la atacuri josnice, când nu mai are argumente. Astfel a reacționat prim-ministrul Pavel Filip la acuzațiile făcute de liderul PAS, Maia Sandu, precum că familia sa ar fi monopolizat exportul de nuci.

Doi agenţi de poliţie au fost răniţi după ce un vehicul a lovit, vineri, convoiul premierului belgian, Charles Michel, şi al omologului britanic, Theresa May, pe o autostradă din Belgia, afirmă surse din cadrul serviciilor de securitate belgiene.

Horoscop 11 noiembrie 2018. Cine caută dragostea și are sufletul deschis o va găsi. O persoană specială își face apariția, din senin, moment în care totul se schimbă.

Această afecţiune duce la pierderea acuităţii vizuale, apare în urma unor modificări ale nervului optic şi are ca principal factor de risc creşterea presiunii intraoculare. Dintre toate tipurile (primitiv, secundar, cu unghi închis sau deschis), cel mai frecvent (80%) este glaucomul primitiv cu unghi deschis.

Pe lângă recomandarea de a renunţa la fumat şi aceea de a purta ochelari de soare chiar şi în zilele însorite de iarnă, ar mai fi câteva lucruri de făcut pentru a ţine departe cataracta. Dr. Lucia Neboisa Pripisi ne-a explicat mai multe: „Studiile au demonstrat că administrarea de vitamina C, de vitamina E, betacaroten pe termen lung nu reduce riscul apariției cataractei și nici nu oprelte progresia acesteia, însă o dietă cu un conținut ridicat în luteină și zeaxantină ar determina o scădere moderată a riscului de cataractă. Aceste substanțe se găsesc în suplimentele alimentare destinate vederii, precum și în alimente precum spanacul, broccoli etc. Din punctul de vedere al tratamentului medical, nu există niciun medicament care să determine întârzierea evoluției sau regresia cataractei“.

Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, cataracta este principala cauză de orbire în lume. Glaucomul are şi el acelaşi rezultat dacă nu este tratat din faza incipientă, iar odată afectată, vederea nu poate fi recuperată, procesul fiind ireversibil. Singura metodă de a-şi proteja lumina ochilor este controlul oftalmologic anual preventiv. Cataracta afectează cristalinul

