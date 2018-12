(SĂNĂTATE) Obiceiuri care fac rău inimii

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Atunci cant nu eşti în "apele" tale, e greu să faci lucrurile aşa cum trebuie. Iar dacă starea se prelungeşte, nu ar strică să începi să şi vorbeşti despre ce te apasă. Şi nu ar fi de preferat cu vecină, ci cu un terapeut, o persoană care chiar te poate ajută. Evident, şi mişcarea făcută organizat, într-o sala bine dotată, cu un instructor care te motivează poate creşte nivelul de energie. Fumat pasiv

În special grăsimea de pe abdomen poate afecta inima. Şi nu neapărat grăsimea care se vede, cea pe care o poţi apucă între degetul mare şi arătător, ci grăsimea viscerală, cea care nu se vede. Centimetrul nu indică o talie de viespe? Nu e cu supărare, doar modelele ţin să aibă 60 de centimetri. Însă dacă abdomenul are peste 90 de centimetri sau, mai rău, e mai mare circumferinţa decât în zona sânilor sau coapselor, atunci trebuie să îţi faci programare la internist, cardiolog, dietetician şi un abonament la sala.

Dietă nu este neapărat o perioada de timp în care mănânci un anumit tip de mâncare pentru a-ţi atinge un scop (de slăbire, de îngrăşare, de detoxifiere, etc). Dietă trebuie să fie un stil de a mânca. Şi e suficient să aveţi o rutină care să conţină alimente sănătoase, pentru a o consideră dietă. În general, în funcţie de particularităţi, nu ar strică să mergeţi o dată pe an la un dietetician, după efectuarea analizelor de rutină, pentru a vedea ce ar trebui să îmbunătăţiţi.

O băutură pe zi nu strică nimănui (în afară de alcoolici, minori şi alte persoane care au interdicţie din diverse motive), însă fiecare mililitru de alcool consumat în plus poate avea efecte devastatoare, pe termen lung. De dragul unei vieţi cât mai lungi, limitaţi-va la un pahar.

Inima nu are vârstă pe care ţi-o indică buletinul, ci vârstă pe care i-o acorzi tu, prin stilul de viaţă adoptat. Şi niciodată nu eşti prea tânăr sau prea bătrân pentru tensiune arterială ridicată, colesterol şi glicemie ridicată.

Faci mişcare? E normal. Dar dacă stai la birou tot restu; zilei... e cam degeaba. Şi reprezintă o problema, pentru inima. Ea are nevoie de mici "impulsuri" pe tot parcursul zilei. Măcar o dată pe ora trebuie să te ridici şi să faci câteva exerciţii, pentru a pune sângele în mişcare. În loc să suni sau să trimiţi mailuri colegului din celălalt birou, mergi până acolo. În loc să stai în pat sau pe canapea două ore jumate, cât durează filmul, dansează în timpul reclamelor, mergi până la bucătărie să bei apă sau pune pe pauză doar pentru a face câteva genuflexiuni. Sau fă câteva exerciţii chiar în pat. Dar mişcă-te!

Puţini sunt cei conştienţi de riscurile la care inima este supusă cu fiecare pas, atunci când viaţă pe care o duc nu poate fi considerată "sănătoasă". Un pahar de vin în plus? O zi în care nu ai făcut cele 30 de minute de mişcare? Niciun exces nu este uitat de inima.

