(SAPTĂMÂNA MARE) Preotul din Dereneu a stropit la intrarea în lăcaşul sfânt cu gaze lacrimogene

"Intrând, nici măcar nu am călcat pragul bisericii, mi-a venit un miros de picioare nespălate. Atunci având mirul în mână am scos şi am dat câteva pufuri în biserică. Miroase foarte frumos, miros de trandafir", a spus preotul, Florin Marin.

Actualitate 24 Aprilie 2019, ora: 10:19

An de an, cu ocazia Paştelui ortodox, credincioşii se bucură de ceea ce ei numesc minunea Sfintei Lumini. Acest eveniment miraculos se petrece an de an în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în timpul slujbei de vecernie ce are loc în Sâmbăta Mare,...