(SOCIALISM) VIDEO / Tentativă de lovitură de stat în Venezuela. Maduro a scos tancurile pe străzi împotriva manifestanților

Mii de protestatari au ieșit pe străzile din Caracas, marți, după ce liderul Opoziției, Juan Guaido, a anunțat că șefii Armatei nu mai sunt loiali președintelui Maduro. Oamenii aruncă cocktailuri Molotov, s-au auzit focuri de armă trase de ambele părți, având în vedere că forțele loiale lui Maduro au ripostat. Tanchete au ieșit împotriva manifestanților și au încercat să îi împrăștie.

Update miercuri, 1 mai, ora 5:30 Președintele Nicolas Maduro a afirmat într-un discurs televizat că lovitura de stat a eșuat.

Preşedintele venezuelan Nicolas Maduro a apărut marţi noapte la postul naţional de televiziune împreună cu ministrul apărării, generalul Vladimir Padrino, prima apariţie publică după ce opoziţia a lansat în cursul zilei un apel la o revoltă militară, transmite Reuters, preluată de Agerpres.



BREAKING NEWS: Pro Maduro forces run over protesters in Caracas, Venezuela with military tanks. pic.twitter.com/yLz3aer40b

În discursul său, Nicolas Maduro a anunţat că l-a numit din nou pe Gustavo Gonzalez Lopez la conducerea securităţii politice, SEBIN, fără să ofere detalii despre demiterea lui Manuel Cristopher Figuera din funcţia respectivă.

Cristopher Figuera l-a înlocuit pe Gonzalez Lopez anul trecut în postul de director general al SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional).

Pe de altă parte, potrivit CNN, 25 de membri ai armatei din Venezuela au cerut azil Ambasadei Braziliei la Caracas.

Preşedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, şi-a exprimat pe Twitter sprijinul pentru „tranziţia democratică în curs în Venezuela”, după ce mai mulţi militari venezueleni au trecut de partea opozantului Juan Guaido, mişcare considerată o „tentativă de lovitură de stat” de preşedintele Nicolas Maduro.

„Îndemnăm toate ţările care recunosc idealurile de libertate să i se alăture lui Juan Guaido în căutarea unei soluţii pentru a pune capăt dictaturii lui Maduro”, a afirmat preşedinţia Braziliei într-un comunicat.

Autoproclamat preşedinte interimar şi recunoscut de peste 50 de ţări, printre care Statele Unite şi Brazilia, Juan Guaido a revendicat marţi dimineaţă într-un mesaj video difuzat pe reţelele sociale sprijinul unui grup de „soldaţi curajoşi”, susţinând că se află la baza aeriană La Carlota din Caracas.

Preşedintele Jair Bolsonaro a fost întotdeauna un critic virulent al regimului condus de Nicolas Maduro, însă a îndepărtat până în prezent orice intervenţie militară în ţara cu care Brazilia are frontieră comună.

Update miercuri, 1 mai, ora 4:30. Cel puţin 69 de persoane au fost rănite, dintre care câteva au răni cauzate de gloanţe, în ciocnirile care au avut loc marţi la Caracas în cursul manifestaţiilor în sprijinul unui grup de soldaţi care s-au raliat opozantului Juan Guaido, au anunţat serviciile medicale din capitala Venezuelei, notează AFP, preluată de Agerpres.

Evenimentele sunt considerate de guvernul lui Nicolas Maduro drept o „tentativă de lovitură de stat”. Potrivit autorităţilor, și un soldat din trupele fidele actualului preşedinte a fost rănit.

Potrivit serviciilor medicale, o femeie de 32 de ani a fost rănită de două gloanţe în timpul manifestaţiei care a urmat apelului lansat către armată de liderul opoziției, Juan Guaido, să i se alăture în proiectul său de a-l alunga pe Nicolas Maduro de la putere. Un alt protestatar, de 31 de ani, a fost rănit prin împușcare la mână. Media locale au mai informat că un alt manifestant a fost rănit de gloanţe în burtă.

Din cele 69 de persoane care au primit îngrijiri medicale, 41 au prezentat răni cauzate de gloanţe de cauciuc.



BREAKING: Venezuela has ordered DirecTV, Net Uno, Intercable, and Telefónica to block CNN from being broadcast, according to CNNpic.twitter.com/JgHnJqucy2