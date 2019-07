(THE DOORS) 48 de ani de la moartea lui Jim Morrison

3 iulie, 2013: Astazi se implinesc 48 de ani de la moartea lui Jim Morrison, legenda a muzicii contemporane.



Solistul The Doors a devenit cunoscut pentru prestatiile sale live intense si este recunoscut drept unul din cei mai caristmatici si respectati artisti din istoria muzicii rock. Morrison este clasat pe locul 47 in topul Rolling Stone '100 Greatest Singers Of All Time'.

Catalogul muzical The Doors a devenit esential pentru orice post radio. Chiar si in ziua de azi Morrison este considerat drept prototipul rcok-star: sexy, scandalos si misterios. Se spune ca Iggy And The Stooges a luat nastere dupa ce Iggy Pop a ajuns la un concert The Doors. Piesa The Passanger este bazata pe unul din poemele scrise de Morrison.

Pop a fost ulterior considerat un inlocuitor demn pentru Morrison in The Doors.

Jim Morrison este inmormantat in cimitirul Pere Lachaise din Paris, una din cele mai vizitate atractii turistice ale orasului. Mormantul nu a avut niciun insemn oficial pana cand oficialii francezi au plasat un scut peste acesta, ulterior furat in 1973. Mormantul a fost refacut in anii 90 de catre George Stephen, tatal lui Morrison.

Oficial a decedat in urma unei supradoze de heroina insa nu a fost efectuata o autopsie oficiala pentru a dovedi acest lucru. Cauza mortii ramane subiect de discutie si in ziua de azi.

via metalhead.ro