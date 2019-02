(VIDEO) Adunarea Parlamentară a OSCE a fost informată despre implicarea Rusiei în alegerile din Moldova

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

S-a dezlantuit cerul deasupra orasului. Dupa cateva zile de vreme insorita, a inceput sa ninga in capitala. De astazi vremea se raceste. Meteorologii au anuntat cod galben de schimbare brusca a vremii, valabil pana sambata.

Încă 8 familii din municipiul Orhei și-au realizat visul pe care îl are practic fiecare tânăr din Republica Moldova: administrația publică locală a orașului le-a înmânat cheile de la noile apartamente sociale, pe care le-au primit în cadrul unui program...

Editorialistul Ziarului NAȚIONAL, Nicolae Negru, este convins că anunțul privind noul dosar penal deschis de ruși pe numele liderului Partidului Democrat (PD), Vlad Plahotniuc, are legătură directă cu alegerile parlamentare de duminică.

Departamentului american pentru Securitate Internă a creat o universitate falsă, Universitatea din Farmington, pentru a lansa o capacană și pentru a aresta studenții străini care încearcă să rămână pe teritoriul american în mod ilegal, relatează The Guardian.

Când vorbim despre viața cuvintelor românești trebuie să începem cu... începutul: am arătat în episodul precedent că limba română continuă latina, limba-mamă. Este un adevăr pe care nu mă sfiesc să-l repet ori de câte ori voi avea prilejul s-o...

”Ȋn cea de-a doua intervenție la AP OSCE de azi, am prezentat colegilor măsurile pe care autoritățile din Republica Moldova le-au luat pentru ca scrutinul din 24 februarie să se desfășoare ȋn cele mai bune condiții, cu respectarea normelor internaționale. Din păcate, a trebuit să ȋmi modific discursul, ȋn ultimul moment, pentru a sesiza un nou abuz al Federației Ruse asupra țării noastre. Dosarul deschis la Moscova ȋmpotriva președintelui PDM este o ȋncercare disperată de a influența rezultatul alegerilor de duminică”, a scris Segiu Sîrbu pe Facebook.

