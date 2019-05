(video) Andrei Năstase atacă ONG-urile de media: „Este unul la noi care se dă mare guru în societate...”

Cel de-al 73-lea episod - care a fost totodată ultimul - al serialului "Game of Thrones", difuzat duminică seară în Statele Unite, a doborât recordul de audienţă al postului HBO, care a difuzat această producţie începând din 2011, după ce 19,3 milioane de telespectatori americani au...

O echipă de cercetători a reuşit să rescrie codul genetic al unui organism de la zero. Primele organisme create prin această metodă sunt câteva bacterii de E. coli.

Mai mulți experți i-au făcut politicianului agresiv un portret psihologic. Iar gresivitate în limbaj și gesturi, priviri agitate, etichetări și mesaje codate, este „spectacolul” oferit de către liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA), Andrei Năstase, la orice ieșire publică a sa. O obișnuință periculoasă, care degenerează de la o zi la alta. „Criminal” și „penal” sunt cuvintele preferate ale acestuia. Așa dictează, cu spume la gură, judecata măgărească a lui Năstase la adresa tuturor celor care-i trec cumva drumul și nu-l aplaudă – oponenți politici, jurnaliști etc.

Pe același panou cu „Inamicii Presei” au fost incluși și alți deputați ai fostului bloc ACUM, precum fosta membră a PLDM, Maria Ciobanu. Precum șeful ei actual, Andrei Năstase, fosta subalternă a lui Vlad Filat, Maria Ciobanu, la fel dă dovadă de un comportament agresiv și folosește un limbaj vulgar la adresa jurnaliștilor incomozi. Andrei Năstase a demonstrat un comportament agresiv în special cu reporterii de la Publika TV. Astfel, în vara anului 2018, jurnalista de la Publika TV, Oxana Bodnar, a fost îmbrâncită şi lovită în timpul unei acţiuni electorale organizată de către cele două formaţiuni. Iar în octombrie 2017, Nastase a intimidat echipa Publika TV şi a încercat s-o scoată forțat din sala de conferințe, pentru că jurnaliștii intenționau să filmeze prompterul de pe care fruntaşii PPDA au citit textul în fața presei. Ulterior însă Năstase a atacat și reporterii altor instituţii media. În iunie 2018, șeful Platformei DA a atacat dur jurnaliştii de la Moldova 1, pentru că nu i-ar fi plăcut în ce mod aceştia îi reflectă activitatea. Pe 25 iulie 2018 Năstase a atacat Privesc.eu pentru că nu au filmat un protest de-al lui din faţa Primăriei Chişinău. Replica celor de la privesc.eu a fost pe măsură, Năstase fiind învinuit de manipulare. În repetate rânduri Andrei Năstase l-a atacat verbal și fizic pe jurnalistul Vadim Ungureanu, iar pe data de 14 mai 2019, Năstase a atacat Ziarul Național dar și pe jurnalistul Vitalie Hadei. În alte cazuri liderul PPDA, i-a numit pe jurnaliști „mercenari”, i-a calificat ca fiind „jalnici” și „mici” și i-a avertizat că „vor plăti pentru răul pe care l-au făcut țării”.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)