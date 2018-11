(Video) Cele 36 Ambulanțe Mercedes, procurate de Guvernul Republicii Moldova, au ajuns cu bine în țară

Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Liderul PPDA, Andrei Năstase, a confirmat, în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune TVC 21, că are o comunicare stabilă cu şeful “Partidului Nostru”, Renato Usatîi, fugit la Moscova de frica justiţiei moldoveneşti.

Klaus Iohannis a declarat, duminică la Bruxelles, că deşi are mai multe divergenţe cu Guvernul, pregătirile pentru preluarea Preşedinţiei Consiliului UE de către România nu se numără printre ele, precizând că nu are intenţia să exporte pe plan extern...

Este vorba de ambulanțe de tip B care corespund celor mai noi standarde europene și sunt destinate acordării asistenței medicale pacienților cu urgențe medico-chirurgicale, procurate de Guvernul Filip. Înafara de automobilul propriu-zis, în set se includ și defibrilatoare, electrocardiografe cu sistem de transmitere a cardiogramei pacientului la centrul medical, la distanță, sisteme de încălzire a soluțiilor, pompe pentru aplicarea perfuziilor sub presiune, sisteme fixe și mobile pentru oxigenoterapie și multe altele. Reprezentanți din cadrul Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, spun că ambulanțele vor fi destinate pentru Chișinău, pentru că autospecialele de aici sunt vechi, cele mai noi fiind cumpărate în 2003-2004. Achizițiile sunt acoperite integral din bugetul de stat. Ca urmare, numărul total al ambulanțelor noi cumpărate în acest an în Moldova va ajunge la 109 autospeciale.

