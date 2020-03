(VIDEO) Filip RECUNOAȘTE că s-a văzut cu Plahotniuc în SUA în luna iulie deși a spus anterior CĂ N-A FOST LA MIAMI!

Liderul democraților, Pavel Filip, recunoaște că s-a întâlnit cu ex-președintele PDM, Vlad Plahotniuc, în Statele Unite ale Americii. Întâlnirea ar fi avut loc în luna iulie 2019, la inițiativa ambelor părți, a spus Filip în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la TVR Moldova.





„Am comunicat până în momentul când și-a depus mandatul de deputat, m-am văzut o dată cu el în SUA, probabil la începutul lunii iulie. Trebuia să clarific niște lucruri principiale pentru mine. Trebuia să pregătim congresul PDM, colegii îmi spuneau că trebuie să candidez la funcția de președinte al formațiunii. Voiam să știu dacă are de gând să se implice, să influențeze lucrurile în PDM, ca să știu cum să procedez”, a spus Pavel Filip.

„A fost o întâlnire obișnuită, am discutat despre cauze, consecințe. A spus că nu mai are absolut niciun interes în politică, că va încerca să-și aranjeze lucrurile de sine stătător. Ulterior, am constatat că nu a fost o discuție tocmai sinceră”, a adăugat președintele Partidului Democrat.

Loading...

Amintim că și ex-democratul, deputatul grupului parlamentar „PRO MOLDOVA”, Vladimir Cebotari, a recunoscut aseară că s-a văzut vara trecută cu fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc. Potrivit parlamentarului, întrevederea a avut loc într-un local din SUA.