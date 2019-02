(video) Mesajul lui Iliușa Plămădeală pentru diaspora: „Ați crezut în Roșca și Filat, acum în Maia și Năstase”

Se întâmplă foarte rar să vezi un film bun la posturile noastre TV. Despre unul dintre aceste filme, care a fost difuzat și în acest an la Canal 3, Crăciun fericit (Crăciunul în tranșeele Primului Război Mondial) am scris anul trecut.

Astăzi nu voi scrie despre politică! Pentru că se supără lumea, se enervează… Am ales o temă mai neutră - celebrul meu omonim, omofon și omograf Constantin Tănase, marele actor de la Teatrul „Cărăbuș” din Bucureștiul… de altădată.

Președintele Jair Bolsonaro și-a mutat lupta ideologică în sălile de clasă și în universitățile din Brazilia, cauzând disensiuni între profesorii care susțin că guvernul vrea să se lupte cu un dușman care nu există, informează Associated Press.

România are 103,7 tone de aur în rezerve, o arată un raport întocmit de BNR. Această cantitate are o valore de 3,843 miliarde de euro, conform prețului aurului pe piața internațională. Circa 10% din rezerve sunt în aur.

Ilie Plămădeală se întreabă, „De ce nimeni nu are curajul să spună toate aceste lucruri? Poate pentru că toți se tem că societatea le va sări în cap? Poate pentru că atunci când cineva se gândește să pună la îndoială puritatea liderilor noi, oamenii încep să facă spumă la gură și să arunce cu insulte. Acest lucru se întâmplă pentru că suntem prea naivi, la fel cum am fost în 2005, 2009 și 2014.”

Tânărul ne sfătuie să le cerem socoteală politicienilor cărora dorim să le dăm votul și să o facem insistent. Trebuie de puși sub semnul întrebării, în special ar fi cazul lui Andrei Năstase, la adresa căruia într-adevăr există dubii, mai ales când e vorba la comportamentul lui cu jurnaliștii care nu sunt de la Jurnal TV și reacția sa la critică. Alt candidat la care există întrebări este Dumitru Alaiba, care a lucrat la guvern atâta cât i-a convenit, la Valeriu Munteanu, Octavian Țâcu și mulți alții care au fost prin alte partide politice precum PLDM și PL.

„La noi este totul alb și negru, dacă nu te supui majorității, ești numit „râs”. La noi ori ești de acord și faci fix ca noi, ori ești de-a lui Plaha. Am ajuns în anul 2019 și nu am învățat nimic. Suntem aproape să călcăm pe aceeași greblă ca și altădată.” spune vloggerul pe pagina sa.

A urmat apoi anul 2009, majoritatea spuneau că trebuie de votat PLDM, PL și AMN (partidul lui Serafim Urechean), orice partid numai nu PCRM. Pentru că mai rău ca cu ei nu se poate întâmpla. Ilie Plămădeală spune că putem ușor să ne dăm seama că și atunci am greșit. Pentru că nu putem spune cu certitudine că în această perioadă situația s-a schimbat foarte mult spre bine. Unele voci afirmă mai multe de atât că situația de pe vremea PCRM era una mai benefică.

