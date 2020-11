(VIDEO +18) Nu te poți uita la așa ceva. Momentul în care un TERORIST ISIS împușcă un om nevinovat pe o stradă din Viena

Atacul teroriștilor islamiști de luni seară, din Viena, a îngrozit o întreagă planetă.

Doi bărbaţi şi o femeie au murit în atacurile islamiste asupra centrului Vienei, comise luni seară şi pentru care ministrul austriac de interne a dat vina pe un simpatizant al Statului Islamic, singurul atacator cunoscut care a fost împuşcat de poliţişti, a declarat şeful poliţiei din capitala austriacă marţi dimineaţă într-o conferinţă de presă, citat de Reuters.

Iată unul dintre momentele de groază, privit din mai multe unghiuri, în care este ucis un civil!

Some terrorists have been captured 🇦🇹#Vienna #Austria #ViennaAttack pic.twitter.com/DCoELWoK3y