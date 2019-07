(VIDEO +18) Un post TV din Georgia și-a suspendat emisiunile după insulte și ÎNJURĂTURI în direct la adresa lui Putin

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Ce s-a întâmplat joi seară la Bologna, după meciul pierdut de România în fața Germaniei, nu mai ține doar de pasiunea pentru jocul de fotbal, ci de ceva mult mai profund și mai nobil. Am fost acolo și vă putem spune că așa arată cea mai frumoasă formă de...

Am asistat săptămâna trecută la o ofertă cel puţin ciudată a preşedintelui pro-rus Igor Dodon faţă de partenerii săi de mezalianţă şi majoritate de la Chişinău care poate să anunţe o schimbare de tactică a Rusiei în Republica Moldova – test pentru întreg...

La înmormântarea marinarilor morți in submarinul secret, un oficial militar rus de rang înalt a declarat că ei „au făcut să evite o catastrofă planetară”, scrie sociologul rus Igor Eidman, pe pagina sa de Facebook.

Vocea Media SRL, fondatoarea posturilor de radio și televiziune Vocea Basarabiei, anunță că începând de astăzi, luni, 8 iulie 2019, intră într-o scurtă vacanță a producției, survenită după un an de muncă fără pauză tehnică.

Ministrul Apărării Pavel Voicu a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadorul Federaţiei Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasnețov, cei doi oficiali discutând despre „colaborarea moldo-rusă pe dimensiunea apărării, situaţia regională” etc.

În monologul său pe postul tv transmis in direct, Gabunia a pomenit despre mama și tatăl decedati ai lui Putin, carora le-a dorit să „ardă în iad” și a adăugat că ar dori „să faca ceva pe mormintele lor”.

