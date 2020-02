(VIDEO 18+) Un accident grav a avut loc aseară! S-a soldat cu moartea unui polițist

O persoana a murit, iar masina pe care o conducea a ajuns un bot de fiare dupa ce s-a ciocnit violent cu un alt autoturism, la Bacioi.



Potrivit politiei, totul s-a intamplat, in aceasta seara, in jurul orei 20:00 la intrare in satul Bacioi, Ialoveni.

In accident a fost implicata o masina de model Toyota, la volanul careia se afla un barbat de 39 de ani, si un autoturism de model Opel.

In urma impactului, barbatul, de 39 de ani, a decedat pe loc.

Alte circumstante se stabilesc.

