(VIDEO, FOTO) Șase copii dintr-o Casă de Copii de Tip Familial au devenit mai fericiți grație implicării companiei „Avia Invest”

„Imediat după ce am postat povestea acestei familii pe Instagram - am primit un mesaj din partea echipei #Aviainvest #AeroportulInternationalChisinau, care s-au oferit să ne ajute și, împreună, să oferim sărbători frumoase acestei familii. Chiar ieri când echipa CCF Moldova a ajuns în casa lor cu daruri a ajuns și specialistul de la Direcția Asistență Socială care l-a adus pe cel mai micuț membru în familie. Lacrimile de bucurie au umplut casa. Au împodobit bradul împreună, au aranjat pătuțul pentru noul membru al familiei”, a scris Lilu pe Facebook.

Cele mai noi ştiri de azi

Un panou enorm pe care Stalin este pictat ca un Terminator, împreună cu celebra frază “I’ll be back” (”Mă voi întoarce”) rostită de Arnold Schwarzenegger în filmul Terminator, a apărut într-un oraș din regiunea rusească Nizhny Novgorod, scrie Moscow Times.

Un sofer in varsta de 47 de ani a murit, in aceasta dimineata, dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit puternic de un panou publicitar. Potrivit politiei, totul s-a intamplat la ora 7:30, pe strada Calea Orheiului.

Actualitate 23 Decembrie 2019, ora: 09:46

O explozie a avut loc in aceasta dimineata intr-un apartament de pe strada Florilor din capitala. Potrivit IGSU, totul a avut loc in jurul orei 06:58. In urma deflagratiei a fost afectata fereastra bucatariei dar si un perete.