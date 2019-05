​Gigantul rus Yandex intră cu aplicația de taxi Yango pe piața românească. Yandex a preluat în 2017 operațiunile Uber din Rusia și din alte țări ale fostei URSS

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Interlopul Grigore Caramalac, alias Bulgaru, a fost direct implicat în tentativa de preluare prin atac de tip raider a afacerii lui Viorel Vărzari. De toate acțiunile urma să se ocupe șeful de la Trabo Plus, care administrează rețelele ”La Plăcinte” și...

„După reținerea, marți, a unui oficial rus, autoritățile kosovare au acuzat Moscova că tulbură apele în Europa de Sud-Est”, scrie The Independent.

Președintele Partidului Unității Naționale, Anatol Șalaru, susține că dacă se va produce o alianță între blocul ACUM și PSRM și structurile de forță, dar și alte instituții de stat vor ajunge sub influența Rusiei, atunci acesta promite că va ieși în stradă....

În Rusia, unde sunt produse modelele Duster, Sandero și Logan, dar vândute sub sigla Renault, Yandex va furniza pentru mașinile mărcii franceze serviciile de infotainment de pe bord (navigație, asistent vocal, muzică).

Yandex este activă în foarte multe domenii: a lansat propriul smartphone, testează mașini autonome, are site-uri de anunțuri, a lansat propriul asistent vocal și are operațiuni în multe țări din Europa de Est.

Yandex are o cifră anuală de afaceri de peste 2 miliarde dolari, peste 8.000 de angajați și deține 57% pe piața rusă a motoarelor de căutare, în timp ce hărțile sale sunt folosite de peste 20 de milioane de oameni în Rusia.

Yandex s-a înființat în 1997 și acum are o capitalizare de 12 miliarde dolari, fiind listată la New York. Compania este un fel de Google, Amazon și Spotify al Rusiei, una dintre puținele țări unde giganții americani tech NU domină piața.

Yandex Taxi a preluat în 2017 operațiunile Uber din Rusia și din alte țări ale fostei URSS, iar acum Yandex deține 59% din compania mixtă, iar Uber are 36,6%. Uber și Yandex și-au combinat operațiunile din 127 de orașe din Rusia și din alte țări din fosta URSS, precum Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia și Kazakhstan. Noua companie era evaluată la 3,8 miiarde dolari la început de 2018 și Uber a investit 225 milioane dolari în joint-venture, iar Yandex, 100 milioane dolari, Yandex se extinde în regiune și este prezentă în țări precum Serbia, Ucraina sau Moldova

Compania Yandex, supranumită ”Google-ul Rusiei” va intra pe piața românească printr-o aplicație de taxi numită Yango, au spus pentru HotNews.ro surse din piață. Yango s-ar putea lansa în luna iunie, aplicația fiind prezentă până acum în 15 țări, într-unele sub numele Yango, iar în altele, Yandex Taxi. Yandex are o capitalizare de piață de aproximativ 12 miliarde dolari și este prezentă în numeroase domenii, de la mașini autonome, până la publicitate online. Yango se descrie ca serviciu de ”ride-hailing” prin care îți poți comanda un taxi autorizat. Aplicația este mai deosebită prin faptul că în unele țări funcționează în stil ride-sharing, iar în altele cu taxi-uri autorizate.

